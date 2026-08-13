Mabel Matiz hakkında müstehcenlik soruşturması: Bu kez ‘Ha Leylim’ incelemede

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Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, "Ha Leylim" adlı şarkısının sözleri ve video klibindeki görüntüler gerekçe gösterilerek "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma, sanatçı hakkında aynı suçlama kapsamında yürütülen ikinci süreç oldu.

'Ha Leylim' şarkısı için resen soruşturma

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcının iki gün önce çıkan "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ile şarkı sözlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığı değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması talimatını verdi. Böylece Mabel Matiz hakkında resen soruşturma başlatılmış oldu.

'Perperişan' davasından beraat etmişti

Mabel Matiz, daha önce de "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Sanatçı hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil olmuştu. Mabel Matiz, 8 Mayıs 2026 tarihinde görülen davada beraat etmişti.

İfade işlemlerinin başlaması bekleniyor

"Perperişan" davasının ardından Mabel Matiz bu kez "Ha Leylim" şarkısı nedeniyle yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında önümüzdeki süreçte sanatçının ifadesinin alınması ve gerekli delillerin toplanması bekleniyor.