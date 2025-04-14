Marcus Aurelius heykeli temmuzda Türkiye'ye dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan Marcus Aurelius heykelinin, uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından Türkiye'ye iade edileceği bildirildi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlendirilen heykelin temmuz ayında yurda döneceği ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yazgı, şu paylaşımı yaptı:

Marcus Aurelius Ait Olduğu Topraklara Dönüyor 1960’lı yıllarda Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, 14 Nisan 2025 tarihinde Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen törenle resmen Türkiye’ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius’un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönüyor. Söz konusu eser, Türkiye’ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi’nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak ve Temmuz ayında ise ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacak. Böylelikle, Marcus Aurelius’un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacak. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Türkiye'nin sunduğu veriler müzenin itirazlarını çürüttü

Heykelin Türkiye'ye iade edilme sürecinin anlatıldığı açıklamada, Cleveland Sanat Müzesinin, el koyma kararına karşı Ekim 2023'te mahkemeye başvurarak heykelin kökeninin kesin olmadığı yönünde itirazda bulunduğu ancak Türkiye'nin sunduğu veri ve analizlerle müzenin itirazlarının çürütüldüğü vurgulandı.

300 milyon dolar Türkiye'ye getirildi

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle iki yıl içinde Türkiye'ye getirilen eserlerin değerinin 300 milyon doları bulduğu ifade edildi.