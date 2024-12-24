Muzaffer Oruçoğlu’nun “Karyatidler ve Işık İşçileri” sergisi 25 Aralık’ta açılıyor

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu’nda 25 Aralık Çarşamba günü saat 18:00’de açılacak olan sergi, emekçi kadınlar ile Türk ve yabancı yazarlardan bazılarının portrelerini kapsıyor. Muzaffer Oruçoğlu’na göre bu sergi; insanlığın savaşla tehdit edildiği bir dönemde hem kafa hem de kol emeğinin tüm içtenliği ve iyimserliği ile yaşama gülümseyişini yansıtıyor.

Sergide yer alan tablolar, ressamın tuval veya karton üzerinde kullandığı farklı tekniklerin, yarı-soyut bir stilde biçimlenişi olarak beliriyor.

Oruçoğlu’nun sergisi, 5 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.