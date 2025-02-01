Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu'nun yapımcısı olduğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği, Batuhan Tunçer’in yönettiği, Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarımını ve editörlüğünü üstlendiği ‘Müzik: Fahir Atakoğlu' belgeselinin özel gösterimi AKM’de yapıldı.

"Türkiye'nin marka değerine katkı"

Yoğun katılımın yaşandığı gecenin konukları arasında bulunan isimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'du. Gösterim öncesinde konuşma yapan Altun, Atakoğlu'nun altına imza attığı sayısız dizi, film ve belgesel müziğiyle uluslararası otoritelerce ödüllere layık görülmüş, ustalığı dünyaca kabul edilmiş bir sanat insanı olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden her sanatçının birer iletişim elçisi ve 'vatandaş diplomat' olduğunu belirten Altun, sanatçıların elde ettikleri sanatsal başarılarla Türkiye'nin marka değerini dünyanın her köşesinde daha da yükseğe çıkardıklarını dile getirdi.

Atakoğlu Altun'a hediye takdim etti

Programda konuşma yapan bir diğer isim de Fahir Atakoğlu oldu. Sanatçı günün anısına Altun'a 15 Temmuz için yazdığı 'Şeref ve Ağıt' adlı eserinin notalarının yer aldığı bir tablo takdim etti.