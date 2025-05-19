Geçen haftalarda Nazan Öncel'den korkutan bir haber geldi. Ünlü sanatçı 8 Mayıs tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında hastaneye kaldırıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya “Hayat bir karış” ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a “Bekle beni sana söz geleceğim” dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastene… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen.

Sanatçıdan daha sonra bir açıklama gelmezken hayranları sıklıkla "Nazan Öncel sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt arıyor.

Fakat ne sanat camiasından ne de hastane tarafından bir açıklama var. Yakın zamanda bir duyuru yapılması bekleniyor.