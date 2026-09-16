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Zor, Mühürlü Kaderim, Aşk (Sen Gibi) ve Benmişim gibi yapıtlara imza atan Nev'den geçen hafta üzücü haber gelmişti. 57 yaşındaki ünlü şarkıcının Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hayranları her gün sanatçının sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Şimdi sıkça "Nev sağlık durumu nasıl, iyileşti mi" diye soruluyor.

Nev sağlık durumu nasıl?

Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının solunum cihazından ayrıldığını ve doktorlardan alınan bilgilere göre iyileşme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Ercan, Nev'in sağlık durumunun uygun olması halinde iki gün içinde yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının beklendiğini belirtti. Sanatçının tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.