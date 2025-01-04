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Ocak ayında Devlet Tiyatroları 870 temsil verecek

Devlet Tiyatroları ekibi, ocak ayı için 8'i yerli, 9'u çeviri olmak üzere 17 oyun hazırladı. '75. Yıl Romandan Sahneye', 'DT Genç Sahne' ve 'Filozof Çocuklar' projeleri kapsamında, 23 ildeki 13 yerleşik, 9 turne sahnesinde bu ay boyunca 870 temsil sanatseverlerle buluşacak.

AA
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Devlet Tiyatroları, ocak ayı boyunca 870 temsil verecek. Oyunların sahneleneceği şehirler ve tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Ankara Devlet Tiyatrosu

21 Ocak Salı günü Şinasi Sahnesi'nde 'Gök Kubbe', 28 Ocak Salı günü Şinasi Sahnesi'nde 'Üç Kız Kardeşi Beklerken'

İstanbul Devlet Tiyatrosu

18 Ocak Cumartesi günü Garibaldi Sahnesi'nde 'Hepyek', 23 Ocak Perşembe günü Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde 'Kuş Dili'

İzmir Devlet Tiyatrosu

28 Ocak Salı günü Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 'İlerleme'

Bursa Devlet Tiyatrosu

22 Ocak Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 'Hayaletle Dans', 30 Ocak Perşembe günü Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda 'Mağara Kadını'

Adana Devlet Tiyatrosu

28 Ocak Salı günü 'Buzdan Kılıçlar' 01 Burda PGM Sahnesi'nde

Trabzon Devlet Tiyatrosu

9 Ocak Perşembe günü 'Dolu Düşün Boş Konuş' Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, 16 Ocak Perşembe günü 'Savaş Müzesi' Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

14 Ocak Salı günü 'Kurt Adam' Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 30 Ocak Perşembe günü 'Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir' Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde

Erzurum Devlet Tiyatrosu

23 Ocak Perşembe günü 'Ayak Takımı Arasında' Erzurum DT Sahnesi'nde

Konya Devlet Tiyatrosu

9 Ocak Perşembe günü 'Taj Mahal Muhafızları' Konya DT Sahnesi'nde

Van Devlet Tiyatrosu

23 Ocak Perşembe günü 'Maskeliler' Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde

Kayseri Devlet Tiyatrosu

9 Ocak Perşembe günü 'Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü' Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

 