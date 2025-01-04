Ocak ayında Devlet Tiyatroları 870 temsil verecek
Devlet Tiyatroları ekibi, ocak ayı için 8'i yerli, 9'u çeviri olmak üzere 17 oyun hazırladı. '75. Yıl Romandan Sahneye', 'DT Genç Sahne' ve 'Filozof Çocuklar' projeleri kapsamında, 23 ildeki 13 yerleşik, 9 turne sahnesinde bu ay boyunca 870 temsil sanatseverlerle buluşacak.
Devlet Tiyatroları, ocak ayı boyunca 870 temsil verecek. Oyunların sahneleneceği şehirler ve tarihleri şu şekilde sıralanıyor:
Ankara Devlet Tiyatrosu
21 Ocak Salı günü Şinasi Sahnesi'nde 'Gök Kubbe', 28 Ocak Salı günü Şinasi Sahnesi'nde 'Üç Kız Kardeşi Beklerken'
İstanbul Devlet Tiyatrosu
18 Ocak Cumartesi günü Garibaldi Sahnesi'nde 'Hepyek', 23 Ocak Perşembe günü Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde 'Kuş Dili'
İzmir Devlet Tiyatrosu
28 Ocak Salı günü Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 'İlerleme'
Bursa Devlet Tiyatrosu
22 Ocak Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 'Hayaletle Dans', 30 Ocak Perşembe günü Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda 'Mağara Kadını'
Adana Devlet Tiyatrosu
28 Ocak Salı günü 'Buzdan Kılıçlar' 01 Burda PGM Sahnesi'nde
Trabzon Devlet Tiyatrosu
9 Ocak Perşembe günü 'Dolu Düşün Boş Konuş' Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, 16 Ocak Perşembe günü 'Savaş Müzesi' Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
14 Ocak Salı günü 'Kurt Adam' Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 30 Ocak Perşembe günü 'Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir' Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde
Erzurum Devlet Tiyatrosu
23 Ocak Perşembe günü 'Ayak Takımı Arasında' Erzurum DT Sahnesi'nde
Konya Devlet Tiyatrosu
9 Ocak Perşembe günü 'Taj Mahal Muhafızları' Konya DT Sahnesi'nde
Van Devlet Tiyatrosu
23 Ocak Perşembe günü 'Maskeliler' Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde
Kayseri Devlet Tiyatrosu
9 Ocak Perşembe günü 'Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü' Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.