"Okan Bayülgen'in dayağını yedim desem doğru olur'' diyerek anlattı

2014’te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısıyla tanınan, bir dönem Murat Boz’a vokalistlik yapan Aybüke Albere, son dönemde yeni teklisi 'Harap' ile adından söz ettiriyor.

Sadece müzikte değil, oyuncululuğuyla da tanınan Aybüke Albere, Okan Bayülgen’in 2019’da hem yazar hem oyuncu hem yönetmen olarak sahneye koyduğu 'Harem Kabare'nin kadrosunda da yer almıştı.

Esquire dergisine konuşan Albere, hiç tiyatro tecrübesine sahip olmadığını ve o dönemde Okan Bayülgen'in kendisine hocalık yaptığını söyledi.

Albere, Özge Borak, Ezgi Çelik ve Ödül Turan’ın da rol aldığı oyunda iki yıl boyunca Türkiye’de ve yurt dışında sahneye çıkan Aybüke Albere, “Tiyatro sahnesi ufaktı ama bana o kadar iyi geldi ki. Disiplini, oyunculuğu, role girmeyi ve daha birçok şeyi öğrendim. Aralarda da azar işitmedim değil… Okan Bayülgen’in dayağını yedim desem doğru olur” dedi.

Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990'da İzmir'de doğdu. Lise yıllarında kendi grubuyla müzik yapmaya başladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden mezun oldu.

Şarkıcı ve söz yazarlığının dışında tiyatro oyunculuğu da yapan Albere, 2014'te O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' şarkısını söylemişti.