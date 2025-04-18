Orda bir köy var uzakta... Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesine bağlı olan Apçağa köyünde yer alan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'ni her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. Köy meydanının girişinde konumlanan Kültür Evi'ne Ahmet Kutsi Tecer isminin ise yerel halk tarafından verildiği aktarıldı. 2006'da temeli atılan Kültür Evi'nin 2014'te faaliyete geçtiği belirtildi.

Kültür Evi'nde Ahmet Kutsi Tecer'in ailesi tarafından bağışlanan eşyalar, kitaplar, çeşitli belgeler, soy kütüğü ve Ahmet Kutsi Tecer'in mektubu yer alıyor.

Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi ile kırsal kültür mirasının özgün haliyle korunması, köy arşivinin kurulması, köy kütüğüne bağlı önemli bilim ve devlet insanlarının eser ve eşyalarının sergilenmesi amaçlanıyor.

Anadolu'da köy müzelerinin ilk örneklerinden

Anadolu'da köy müzelerinin ilk örneklerinden biri olan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi, Apçağa Köyü'nün kültürel değişim sürecini ve kırsal kültür mirasını geleceğe taşıması açısından önemli bir rol üstleniyor.

Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nde görev yapan Azra Nur Aydınlık, yapının Ahmet Kutsi Tecer'in kendi evi olmadığını belirtti.

İHA'ya konuşan Aydınlık, "Kültür Evi Ahmet Kutsi Tecer'in anısına 10 yıl önce sıfırdan yapılmıştır. Burada Ahmet Kutsi Tecer'in kullandığı eşyalar ve köy halkının bağışladığı yöresel kıyafetler, yöresel eşyalar bulunmakta. Ahmet Kutsi Tecer 'Orda Bir Köy Var Uzakta' şiirini de Apçağa Köyü için öğretmenlik yaptığı dönemde ele almış. O meşhur şiir Erzincan'ın Kemaliye İlçesi Apçağa köyüne ait." dedi.

Öte yandan Kültür Evi'nin ziyaretçi sayısının her yıl daha da arttığı, özellikle Kültür Evi'nin gezi turlarının uğrak noktası olduğu kaydedildi.

Hemen herkesin bildiği şiir

Halk şiirine modern bir soluk getiren ve Türk şiirinde unutulmaz bir edinen Ahmet Kutsi Tecer'in Türkiye'de hemen herkesin bildiği 'Orda Bir Köy Var Uzakta' şiiri şöyle:

Orda bir köy var, uzakta,

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta,

O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da

O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta,

O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da

O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta,

O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta,

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur.