Oscar kurallarında büyük değişiklik: Üyeler tüm adayları izlemek zorunda

Oscar Ödülleri'ni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan 98. Oscar Töreni öncesinde dikkat çeken yeni kurallar açıkladı. Alınan kararlar, oylama süreçlerinde daha adil ve bilinçli değerlendirmelerin yapılmasını hedefliyor.

En dikkat çekici değişiklik, artık Akademi üyelerinin bir kategoride oy kullanabilmeleri için o kategoride aday gösterilen tüm filmleri izlemek zorunda olacak olmaları. Bu zorunlulukla birlikte, yüzeysel değerlendirmelerin önüne geçilmesi ve tüm adayların eşit şekilde değerlendirilebilmesi amaçlanıyor. Üyelerin filmleri izleyip izlemediklerini nasıl kanıtlayacaklarına dair yöntem ise ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

Akademi, oylama pusulalarında da değişiklik yaptı. Artık sadece filmlerin değil, her kategoride yarışan tüm adayların isimleri pusulada açıkça yer alacak. Böylece bireysel katkılar daha görünür hale getirilecek.

2026 Oscarları aynı zamanda yeni bir ödül kategorisinin de başlangıcına sahne olacak. Oyuncu Seçimi Başarı Ödülü (Casting Oscar’ı) için önce 10 filmden oluşan kısa bir liste hazırlanacak. Bu liste üzerinden yapılacak oylama ile ödül sahibi belirlenecek. Ancak bu yeni ödülün hangi etkinlikte takdim edileceği henüz netlik kazanmadı.