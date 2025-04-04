  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
  3. Osmanlı’dan günümüze suyun ve arınma kültürünün hikâyesi: Hamam
Takip Et

Osmanlı’dan günümüze suyun ve arınma kültürünün hikâyesi: Hamam

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un araştırmalarıyla hazırlanan “Hamam” kitabı, Osmanlı’dan günümüze uzanan suyun, arınmanın ve hamam kültürünün hikâyesini anlatıyor. Eser, Osmanlı hamam geleneğinin Avrupa’ya yayılışını ele alıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Zühre KURT

Osmanlı mimarisinin en zarif yapılarından biri olan Hürrem Sul­tan Hamamı, tarihi boyunca yalnızca bir temizlik ve arın­ma mekânı olmanın ötesin­de, Osmanlı’nın sosyal yaşa­mında önemli bir rol üstlen­miş.

Osmanlı ve İslam sanatı alanında uzmanlaşmış Türk sanat tarihçisi, akademis­yen ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un 7 yıllık titiz araş­tırmaları sonucunda ortaya çıkan “Ayasofya Haseki Hür­rem Sultan Hamamı: Türk Hamam Kültürü ve Avrupa’ya Yayılışı” adlı eser, bu kültürel mirası kapsamlı bir şekilde ele alarak okurlarla buluştu­ruyor.

Prof. Dr. Nurhan Atasoy, ço­cukluk yıllarından itibaren Hürrem Sultan Hamamı’na duyduğu derin ilgi ve hayran­lığın, onu bu kitabı yazmaya yönlendirdiğini belirtiyor. Sanat tarihine olan ilgisinin temellerinin de bu dönemde atıldığını ifade eden Atasoy, kitabın ortaya çıkış sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Çocuk­luk yıllarım Sultanahmet’te geçti.

Okula giderken her gün Ayasofya Hamamı’nın önün­den geçerdim. Mimar Si­nan’ın bu şaheserine duydu­ğum hayranlık içimde hiç ek­silmedi. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklar kitabın ta­mamlanmasını geciktirse de, asistanlarım Kaan Doğan ve A. Çağrı Başkurt’un arşiv ta­ramaları ve Gülayşe Karslıoğlu’nun yabancı gez­ginlerin ha­mam notları­nı derlemesiyle araştırma süre­ci ilerledi.

Osman­lı tarihinde önemli bir yere sahip Haseki Hür­rem Sultan ve onun yap­tırdığı vakıf eserlerinden bi­ri olan Haseki Hürrem Sultan Hamamı, detaylı bir inceleme ile ele alındı. Yerli ve yaban­cı kaynaklardan görseller ve anlatılar derlenerek Türk ha­mam kültürü hakkında geniş kapsamlı bir kaynak oluştu­ruldu.”

Hürrem Sultan Hamamı kitabın merkezinde yer alıyor

Hem Türkçe hem de İngi­lizce olarak hazırlanan kitap, Osmanlı hamam kültürünün kökenlerini, toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve Avru­pa’daki yansımalarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Osman­lı tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biri olan Hürrem Sultan’ın ha­yatı, hamam kül­türüne verdiği önem ve Mi­mar Sinan’ın onun için in­şa ettiği Hürrem Sultan Hamamı bu çalışmanın merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda Evliya Çelebi’nin anlatımları, Av­rupalı seyyahların gözlemle­ri ve sanatçıların hamamlara dair tasvirleriyle desteklenen eser, Osmanlı’da su ve temiz­lik anlayışının nasıl bir ge­lenek haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Masa Yayın­ları tarafından yayımlanmış olan eser ile ilgili Hürrem Sul­tan Hamamı Yönetim Kuru­lu Başkanı Mehmet Katipza­deler: “Kitap, yalnızca tarihi ve kültürel bir araştırma de­ğil, aynı zamanda hamam mi­marisi ve estetiği açısından da önemli bir kaynak niteliğin­de. Mimar Sinan’ın özgün mi­mari yaklaşımını, 16. yüzyıl­da inşa edilen Hürrem Sultan Hamamı’nda uyguladığı ta­sarım ilkelerini ve bu yapının günümüze kadar nasıl ulaştı­ğını kapsamlı bir şekilde ince­liyor. Arşiv belgeleri, Osmanlı dönemine ait illüstrasyonlar, müzelerden temin edilen özel fotoğraflar ve hamam kültü­rüne dair geniş bir literatür ta­ramasıyla desteklenen eser, okuyuculara benzersiz bir ta­rih yolculuğu sunuyor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL