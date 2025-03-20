Oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti (Filiz Küçüktepe kimdir?)

Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Pek çok filmde de rol alan ve 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe, dizide Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi.

Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart Cuma günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.

Filiz Küçüktepe kimdir?

19 Aralık 1949'da İstanbul'da doğan Filiz Küçüktepe, genç yaşta tiyatro ve sinema dünyasına adım atarak yetenekleriyle büyük beğeni kazandı.

Sanat yaşamına 1965 yılında tiyatro ile başlayan Küçüktepe, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyona yöneldi.

Özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca dikkat çeken projelerde rol aldı. Sanat hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren Küçüktepe, burada birçok dizi ve sinema filminde yer aldı.

İşte sanatçının rol aldığı bazı önemli yapımlar:

Sinema filmleri:

Züğürt Ağa (1985), Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes (1987), 72. Koğuş (1987), Selamsız Bandosu (1987).

Televizyon dizileri:

Bizimkiler (1989-2002).