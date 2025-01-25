Oyuncu Meltem Miraloğlu ekonomik sıkıntı mı yaşıyor?

ABD'deki çalkantılı yaşamı nedeniyle magazinde kendine yer bulan oyuncu Meltem Miraloğlu, bu kez de hakkında çıkan 'ekonomik sıkıntı çekiyor' iddialarıyla adından söz ettirdi.

ABD’nin New Jersey eyaletinin Cherry Hill ilçesine yerleşen Miraloğlu'nun, Delran ilçesinde bir markette çalışmaya başladığını ileri süren ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, oyuncunun ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

"Amerika'da yaşayan ve Miraloğlu'na yardım etmek isteyen Türkler, gittiği her yerde ve girdiği her işte büyük sorunlar yarattığını, kimsenin sözünü dinlemediğini dile getiriyorlar" ifadelerini kullanan Akay, "Temizlik işleri ve Türk yemekleri yaparak geçinmeye çalışan Meltem’in, maddi durumunun da çok sıkıntılı olduğunu öğrendim. ABD’de kaçak olarak yaşayan Meltem Miraloğlu, parasızlıktan dolayı otostop çekerek seyahat ediyormuş" iddiasında bulundu.