Paribu Reads’in yeni kitabı “Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek” raflarda yerini aldı

Paribu’nun Paribu Reads çatısı altında 2025’te okurlarla buluşturduğu ikinci kitap olan Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek, Mayıs 2025 itibarıyla raflarda yerini aldı.

Blokzincirin internetin geleceğini nasıl etkileyeceğine odaklanıyor

New York Times çoksatarları arasında yer alan kitap, internetin evrimini ve blokzincir teknolojisinin internetin geleceğinde nasıl bir rol oynayacağını anlaşılır bir dille ele alıyor. Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek, internetin ilk dönemlerde bilgiyi tüketmeye odaklandığını, daha sonra da bireylerin etkileşimine izin verdiğini açıklıyor. Kitaba göre bugün, blokzincir teknolojisi sayesinde bireyler sahiplik kavramını deneyimleyebiliyor ve dijital varlıklara tam anlamıyla sahip olabiliyor. Dixon, bu değişimin yalnızca finans dünyasında değil, pek çok sektörde kalıcı etkiler yaratmaya başladığına dikkat çekiyor. Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek kolay ve bilgilendirici bir okuma deneyimiyle bu değişimi gözler önüne seriyor.

Paribu’nun 2025’te okurlarla buluşturduğu ikinci kitap

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın "İnternetin geleceği ve oraya nasıl ulaşılacağına dair güçlü bir vizyonu keşfetmek için bu kitabı okuyun" dediği Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek, Paribu Reads’in 2025’te okurlarla buluşturduğu ikinci kitap olarak öne çıkıyor. Paribu Reads, Turan Sert tarafından kaleme alınan ve web3’ün temel kavramlarını, teknolojik altyapısını ve günlük hayata etkilerini inceleyen Sorularla Web3 kitabını Şubat 2025’te okurlarla buluşturmuştu.

Sektörde referans kabul edilen kitaplar, Paribu Reads’te



Paribu Reads, doğru bilginin kaynağı olma hedefiyle teknoloji ekosistemine yönelik kapsamlı içerikleri okurlarla buluşturuyor. Oku - Yaz - Sahip Ol: İnternetin Yeni Çağını İnşa Etmek; serinin sekizinci kitabı olma özelliği taşıyor. Paribu Reads tarafından şimdiye dek okurla buluşturulan kitaplar, şu şekilde sıralanıyor:

● Sorularla WEB3 – Turan Sert, 2025

● DeFi ve Finansın Geleceği – Campbell R. Harvey, Ashwin Ramachandran ve Joey Santoro, 2024

● İnternetin Bir Sonraki Ekonomik ve Kültürel Sınırlarının Haritasını Çıkarmak: Web3 – Alex Tapscott, 2024

● Dijital Varlık Devrimi – Alex Tapscott, 2023

● Blokzincir Devrimi – Alex Tapscott ve Don Tapscott, 2022

● Sorularla DeFi – Turan Sert, 2022

● Bitcoin ve Blokzincirin Temelleri – Antony Lewis, 2021