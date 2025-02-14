Perge Antik Kenti’nden tarih fışkırmaya devam ediyor! Yeni heykeller bulundu...

'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Perge’deki kazı ve restorasyon çalışmaları yeni yılda da tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki yeni gelişme ise geçmiş yaşama ışık tutacak nitelikteki 5 yeni heykelin bulunmuş olması.

Perge Antik Kenti'nin farklı noktalarında gün yüzüne çıkarılan beş yeni heykel, dönemin sanat anlayışı ve kent yaşamı hakkında önemli ipuçları içeriyor.

Yunusun üzerinde oturan Aşk Tanrısı Eros

Antik kentin Batı Kent Kapısı’nda yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir Afrodit/Venüs heykeli bulundu. Heykelin alt kısmında, bir yunusun üzerinde oturan aşk tanrısı Eros figürüyle bütünlük sağladığı görüldü. İlk incelemelere göre eser, M.S. 2. yüzyıla ait bir Roma İmparatorluk Dönemi replikası.

Severuslar Dönemi’ne ait olduğu düşünülüyor

Afrodit heykelinin yanında bulunan bir diğer heykel, 1,87 metrelik, ayakta duran giyimli bir kadın figürü. Severuslar Dönemi’ne ait olduğu düşünülen bu heykelin, bir rahibeye ya da kentin önde gelen kadın hayırseverlerinden birine ait olabileceği tahmin ediliyor. Aynı alanda bulunan üçüncü heykel ise iki parça halinde ortaya çıkarılan giyimli bir kadın figürü olup, diğer heykelle benzerlik gösteriyor.

Anıtsal heykel sanatının en güzel örnekleri

Perge’nin Doğu Sütunlu Caddesi’nde bulunan iki heykel ise giyimli bir kadın ve bir erkek figürünü tasvir ediyor.