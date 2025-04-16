Pink Floyd Türkiye'ye geliyor!

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, ünlü rock grubu Pink Floyd 25 Nisan'da sahnede olacak.

'Pulse' turnesinin 30. yılına özel hazırlanan konserde, grubun ikonik albümlerinden parçalar dinleyicilerle buluşacak. Repertuvarda 'The Division Bell', 'The Wall', 'The Dark Side of the Moon' ve 'Wish You Were Here'ın arasında olduğu bir seçki yer alacak.

Grup, 1967 tarihli 'Astronomy Domine' ve hayranların yoğun ilgisiyle listeye giren 'Not Now John' şarkılarını da hayranları için yorumlayacak.