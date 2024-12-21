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Pop Art karakterler 50’lerin çizgisiyle günümüze geldi

Ömer Atakan’ın ‘Silver Screen Icons - Cinematic Pop on Paper’ adlı sergisi, pop art akımı ile sinema tarihini birleştiriyor. 23 Aralık’a kadar sürecek olan sergideki eserler el işi illüstrasyon sanatının nostaljisini de yansıtıyor.

Dünya Gazetesi
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Gault & Millau ödüllü Ku­ruçeşme Goose İstan­bul’un kurucularının Suadiye’de hayata geçirdiği La Plage No:14, sanatseverleri he­yecanlandıracak bir etkinlik se­risiyle dikkat çekiyor. Frames & Flavours: Art Sessions at La Pla­ge adıyla düzenlenen bu etkinlik­ler, her ayın üçüncü hafta sonun­da sanat ve gastronomiyi buluş­turarak farklı bir deneyim sundu. 23 Aralık’a kadar sürecek olan se­rinin ilk etkinliği, pop art sanat akımını sinema ve grafik anla­tımla birleştiren Ömer Atakan’ın üçüncü kişisel sergisiyle başladı.

Ömer Atakan’ın ‘Silver Scre­en Icons - Cinematic Pop on Pa­per’ adlı sergisi, pop art akımı ile sinema tarihini birleştiren özel eserleriyle sanatseverlerin kar­şısına çıktı. Sergide, 1950’lerin sonlarında ortaya çıkan Pop Art akımının özüne sadık kalınırken, 1990’lı yıllar öncesindeki bilgi­sayar teknolojisinin henüz yer almadığı dönemdeki el işi illüst­rasyon sanatının nostaljik hava­sı da yansıtılıyor. Özellikle eski sinema afişlerinden esinlenen grafik anlatımlar, sanatseverle­re zamansız bir estetik sunuyor.

Sanatçı, eserlerinde 70x50 cm boyutlarında, 200 gr Schoeller ka­ğıt kullandı. Kurşun kalem, mü­rekkep, marker, pastel ve akrilik gibi çeşitli malzemelerle hazırla­nan eserler, sanatçının teknik us­talığını ile birleşti. Bu çalışmalar, hem pop art akımının dinamik ve renkli yapısına hem de klasik il­lüstrasyon tekniklerinin zaman­sız çekiciliğini bir araya getirdi.