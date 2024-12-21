Pop Art karakterler 50’lerin çizgisiyle günümüze geldi
Ömer Atakan’ın ‘Silver Screen Icons - Cinematic Pop on Paper’ adlı sergisi, pop art akımı ile sinema tarihini birleştiriyor. 23 Aralık’a kadar sürecek olan sergideki eserler el işi illüstrasyon sanatının nostaljisini de yansıtıyor.
Gault & Millau ödüllü Kuruçeşme Goose İstanbul’un kurucularının Suadiye’de hayata geçirdiği La Plage No:14, sanatseverleri heyecanlandıracak bir etkinlik serisiyle dikkat çekiyor. Frames & Flavours: Art Sessions at La Plage adıyla düzenlenen bu etkinlikler, her ayın üçüncü hafta sonunda sanat ve gastronomiyi buluşturarak farklı bir deneyim sundu. 23 Aralık’a kadar sürecek olan serinin ilk etkinliği, pop art sanat akımını sinema ve grafik anlatımla birleştiren Ömer Atakan’ın üçüncü kişisel sergisiyle başladı.
Ömer Atakan’ın ‘Silver Screen Icons - Cinematic Pop on Paper’ adlı sergisi, pop art akımı ile sinema tarihini birleştiren özel eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergide, 1950’lerin sonlarında ortaya çıkan Pop Art akımının özüne sadık kalınırken, 1990’lı yıllar öncesindeki bilgisayar teknolojisinin henüz yer almadığı dönemdeki el işi illüstrasyon sanatının nostaljik havası da yansıtılıyor. Özellikle eski sinema afişlerinden esinlenen grafik anlatımlar, sanatseverlere zamansız bir estetik sunuyor.
Sanatçı, eserlerinde 70x50 cm boyutlarında, 200 gr Schoeller kağıt kullandı. Kurşun kalem, mürekkep, marker, pastel ve akrilik gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan eserler, sanatçının teknik ustalığını ile birleşti. Bu çalışmalar, hem pop art akımının dinamik ve renkli yapısına hem de klasik illüstrasyon tekniklerinin zamansız çekiciliğini bir araya getirdi.