Ramazan Sergileri geleneksel sanatı destekliyor

Takip Et

Çamlıca Kampüsü'nde ziyaretçilere kapılarını açan sergiler, hat, çini, müzehhip lik ve minyatür gibi geleneksel sanat dallarında eserler sunarken, kültürel mirasa ışık tutan özel tasarım objeleri de sanatseverlerle buluşturuyor. 6 Nisan’a kadar üc retsiz olarak gezilebilecek sergiler, gelenekten geleceğe uzanan sanatsal yolculuğa davet ediyor. Yıldız Holding Sanat Danışmanı ve serginin küratörü Hattat E. Esra Göncüoğlu’na sergi hakkındaki sorularımızı yönelttik:

Yıldız Holding’in Ramazan ayında sanat sergileri düzenlemesi bir gelenek mi oldu?

“Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışı ve “sanatı toplumla buluşturmak” amacı doğrultusunda toplumu ortak paydada bir araya getiren ve kültür dünyamıza yön veren projelerde yer almaya özen gösteriyor, her yaştan sanatseverin ilgiyle takip ettiği pek çok etkinliğe imza atıyoruz. Toplumsal belleğimizde iz bırakan geleneksel sanatımızın nadide örneklerini geniş kesimlerle buluşturmak amacıyla Ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini sürdürüyoruz. Geleneksel sanatlarımıza ait birbirinden kıymetli eserleri Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü’n de her yıl Ramazan ayında ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz.

Ramazan’ın manevi atmosferi ile bu sergiler arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?

Sabrın ve paylaşmanın ön plana çıktığı ramazan ayında sergiler düzenlemeyi önemsiyoruz. İslam sanatının hat, tezhip, minyatür, çini gibi dallarında üretilen göz nuru eserleri de sanatkarların sabrı ve sebatı neticesinde ortaya konulmaktadır. Kıymetli eserlerin yer aldığı sergilerimizle görsel bir şölen sunarken, ziyaretçilerimizi derin bir anlam yolculuğu na çıkarıyoruz. Sanat eserleriyle oluşan bu atmosferin, Ramazan ayının manevi iklimiyle birebir örtüştüğünü düşünüyor, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası ziyaretçilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“İstanbul Mushafı” eseri ziyarete açıldı

Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kisilik ekibi tarafından sekiz yıllık bir çalışmayla 10 cilt halinde hazırlanan İstanbul Mushafı, 15 asrın birikimini ortaya koyuyor. İslam sanat tarihindeki üsluplardan il hamla bezenen ve 11 farklı hat çeşidi kullanılarak yazılan İstanbul Mushafı, Asr-ı Saadetten günümüze kadar bütün İslâm coğrafyasını kapsayan bir bakışla estetik zenginliği sunuyor. Orijinal el yapımı aharlı kağıtlara özel bir teknikle baskısı yapılan bu kıymetli eser sırasıyla Asr-ı saâdetten Selçuklu'ya, Memlük, Endülüs, İlhanlı, Türkmen, Timur, Bâbür, Sa fevî, Osmanlı 1 (Kanûnî’ye kadar), Osmanlı 2 (Kanûnî’den günümüze) dönemlerini temsil etmektedir. Eserin kağıdı, hattı, tezhi bi, cildi, tasarımı “zerendûd” özel tıpkı basımı İstanbul Nakkaşhanesi’nde gerçekleştirilmiş. Eserin hazırlanması sürecinde hassasiyetle çalışılırken, teknik yöntem lerin geleneksel sanat formlarını koruyacak şekilde uygulanmasına özel önem verilmiş.