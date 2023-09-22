"RAUNT" ve "HIZLIGO" halk kütüphanelerinde ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka desteğiyle hazırlanan "RAUNT" ve "HIZLIGO", adayların üniversite yolculuklarını kolaylaştıracak, akademisyenlerin de destekçisi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sevgili gençler, size güzel bir haberim var. Okul ve sınav başarınızı artıracak iki uygulamayı halk kütüphanelerimizde ücretsiz olarak sizinle buluşturuyoruz. Kişiye özel üniversite hazırlık çözümü olan RAUNT akıllı çalışma sistemi size yapay zeka destekli kişiye özel çalışma programı sunacak.

HIZLIGO ile de okuma hızınızı iki kata kadar artırabileceksiniz” dedi. Bakan Ersoy, öğrencileri konforlu bir çalışma ortamı sunan kütüphanelere davet etti. Kullanıcılar, halk kütüphanelerinde erişime açılacak RAUNT'a "www.raunt.com/ halkkutuphanesi", HIZLIGO'ya ise "www.vitaminegitim.com/ortaokul/halk-kutuphanesi. jsp" adresi üzerinden kayıt yaptıracak. Kayıt yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinin internet ağlarına bağlanılarak sadece kütüphane içerisinde bu iki üründen ücretsiz yararlanılabilecek