‘Renkleriyle gurur duyan Kadınlar’dan illüstrasyon seçkisi

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Zsa Zsa Zsu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların özgün hikâyelerini sanat ve tasarım aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan özel bir seçki sunan "Renkleriyle Gurur Duyan Kadınlar" adlı projeyi hayata geçirdi. Elif Yemenici, Hande Koçhan, Cansu Dinç, Eda Çağıl, Zeynep Özatalay, Sibel Akgün, Selin Tahtakılıç ve Selin Çınar gibi alanında ilham veren sekiz kadın illüstratör, Zsa Zsa Zsu’nun dünyasından ilham alarak kadınların renkli evrenini yansıtan eserlere imza attı.

“Kadın emeğini onurlandırıyoruz”

Zsa Zsa Zsu Pazarlama Direktörü Sanem Karacan, kadınların ilhamından doğan bir marka olduklarını belirterek, “Ürünlerimiz, kadınların kendini özgürce ifade etmesini destekleyen tasarımlar sunarken, sanat ve zanaatkârlıkla birleşen kadın emeğini de onurlandırıyor. 8 Mart’ta, sanat aracılığıyla kadınların dünyasına dokunmak istedik. 8 kadın illüstratörün bakış açısıyla, Zsa Zsa Zsu tasarımlarını odak noktası yaparak, kadınların cesaretini, özgünlüğünü ve yaratıcı gücünü sanatla görünür kıldık. Bu sergi, sadece bir sanat projesi değil, kadınların hikâyelerinin tasarımla nasıl buluştuğunu anlatan bir ilham kaynağı” dedi. Karacan, şirket olarak kadın istihdamına verdikleri önemden de söz ederek, kadın çalışan oranının şirket merkezinde %55, mağazalarda ise yüzde75 olduğunu aktardı.

Sanatı destekleyen projeler devam edecek

Karacan, Zsa Zsa Zsu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hayata geçirdiği bu sanat ve tasarım yolculuğunun kadınların ilham kaynağı olma misyonunu bir adım öteye taşıdığını dile getirirken, “Sanatın gücüyle kadın emeğini görünür kılan bu proje, renkleriyle gurur duyan tüm kadınları kutlayan, sanat ve tasarımın iç içe geçtiği anlamlı bir buluşma yaratıyor. Kadınların hayal gücünü, cesaretini ve sanatla kurduğu bağı yücelten bu eserler, Zsa Zsa Zsu Emaar mağazasındaki Zsa Zsa Zsu House’ta sanatseverlerle buluşacak. Cesaretiyle parlayan, yaratıcılığıyla ilham veren ve hayallerini özgürce şekillendiren kadınların dünyasında doğan Zsa Zsa Zsu, tasarımlarıyla kendini ifade etmenin özgür yollarını sunarken, kadın emeğini ve sanatını destekleyen projelerle yolculuğuna devam ediyor. Bu özel projeyle, kadınların tasarıma kattığı vizyon, özgünlük ve cesaret, sanatla birleşerek ilham veren bir hikâye anlatıyor” diye konuştu.

İllüstratör arasında yer alan Cansu Dinç, kadınların renkleriyle gurur duymadan önce onları keşfetmesi gerektiğini, bu yolculuğun bir damla renkle başlayıp her tonla yeni bir hikâye eklediğini vurguluyor. Eda Çağıl Çağlarırmak, illüstrasyonlarında özgürlüğü ve geleceğe umutla bakmayı anlatırken, kadınların eşit, özgür ve neşeyle ışıldadığı bir dünya hayal ediyor. Elif Yemenici, hiçbir kalıba sığmadan, olduğu haliyle kendini seven ve çevresine ışık saçan kadınları çizimlerine yansıtıyor. Hande Koçhan, renkleriyle gurur duyan kadınları, farklılıklarını cesurca kucaklayan ve kolektif bir güç oluşturan bireyler olarak tanımlıyor. Selin Çınar, herkesin kendi renklerini ve dünyasını keşfetmesi gerektiğine inanıyor ve bu keşif yolculuğunu çizgileriyle aktarıyor. Selin Tahtakılıç, kadınların kendi tarzlarıyla özgürce var olabilmesinin önemini vurgulayarak, gerçek güzelliğin ve gücün, insanın kendisi olabildiği yerde ortaya çıktığını dile getiriyor. Sibel Açıkalın Akgün, Zsa Zsa Zsu’nun özgür ruhlu, eğlenceli ve renkleriyle ışıldayan dünyasının kadınların kendilerini özgürce ifade edebildiği, neşeyle kucakladığı ve her tonuyla parladığı bir alan sunduğunu vurguluyor.

“Global marka olma yolunda ilerliyoruz”

Zsa Zsa Zsu CEO’su Gökhan Sezer, proje tanıtımı için düzenlenen davette, Solid Mağazacılık bünyesinde yeni nesil bir ev dekorasyonu ve yaşam stili markası olarak faaliyet gösterdiklerini belirtti. Sezer, perakende sektöründe deneyimli profesyonel bir ekip tarafından 2024’te kurulduklarını ifade ederek, “Markanın amacı, günlük yaşamın monotonluğunu kırmak ve evlere renk ile canlılık katmak. Adını, yepyeni bir deneyimin heyecanından, aradığınızı bulduğunuzda hissettiğiniz kelebeklerin hissinden alan Zsa Zsa Zsu, bu ifadeyle markanın enerji dolu ve ilham verici tasarımlarını yansıtıyor. Markanın hali hazırda İstanbul’da Küçükyalı, Zekeriyaköy, Marmara Forum, Mall of İstanbul ve Emaar Square Mall; Muğla’da Bodrum Avenue AVM; İzmir’de Çeşme Ilıca ve Mavibahçe AVM ve Ankara’da Gordion AVM’de toplam 9 mağazası bulunuyor. Zsa Zsa Zsu, 2025 yılında Türkiye’nin yanı sıra global ölçekte yeni mağazalar açacak” dedi.