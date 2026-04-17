Rıza Tamer Şişman’ın ölümü incelemeye alındı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde reçeteli ilaçlarını kullandıktan sonra fenalaştığı öne sürülen 43 yaşındaki şarkıcı Rıza Tamer Şişman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık, ölüm nedeninin netleştirilmesi için olayla ilgili inceleme başlatırken, Şişman’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman reçeteli ilaçlarını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Savcılık inceleme başlattı
Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümün ardından Cumhuriyet savcısı olay yerinde ve dosya kapsamında inceleme yaptı.
Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şişman’ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.