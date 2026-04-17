Rıza Tamer Şişman’ın ölümü incelemeye alındı

Bodrum’da reçeteli ilaçlarını kullandıktan sonra fenalaştığı öne sürülen şarkıcı Rıza Tamer Şişman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Şarkıcı Rıza Tamer Şişman reçeteli ilaçlarını aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Savcılık inceleme başlattı

Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümün ardından Cumhuriyet savcısı olay yerinde ve dosya kapsamında inceleme yaptı.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şişman’ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.