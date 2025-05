Rock efsanesi Alan Parsons, Harbiye’de sahne alacak

Progresif rock ve senfonik müziğin öncü ismi Alan Parsons, “The Show Must Go On” turnesi kapsamında 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

Müzik kariyerinde 50 yılı geride bırakan Parsons, İstanbul konserinde The Alan Parsons Project dönemine ait kült parçalarını seslendirecek. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Parsons, Pink Floyd’un The Dark Side of the Moon albümündeki çığır açan stüdyo çalışmasıyla müzik tarihinde önemli bir yer edindi. 1976 ile 1987 yılları arasında yayımlanan 10 konsept albümle The Alan Parsons Project, progresif rock’a damga vurdu.

Bugüne kadar 13 Grammy adaylığı bulunan Alan Parsons, İstanbul konserinde hayranlarını nostaljik ve yüksek prodüksiyonlu bir müzik yolculuğuna davet edecek.