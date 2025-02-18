Rota Plato Kurucusu Nur Mehmet Türkan sinema sektöründeki rolünü artırıyor

15 yıl boyunca düzenlediği konser ve festival organizasyonlarında başarısını 2020 yılında modern ve kapsamlı bir yapım merkezi Rota Plato ile taçlandıran Nur Mehmet Türkan, kariyerine yeni atılımlarla devam ediyor. Başrolünü Cemal Hünal’ın üstlendiği “Aktör” filmiyle oyunculuğa da adım atıyor. Tamamının Rota Plato’da çekilmesi planlanan filmde, bir plato sahibinin hayat hikayesi anlatılıyor.

“Yaratıcı bir sürecin parçası olmaktan mutluyum”

Yaratıcı bir sürecin içinde olmanın ve sinema sanatına katkıda bulunmanın kendisi için anlamını açıklayan Nur Mehmet Türkan, “Sinema, benim için sadece tutku değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. 'Aktör' filminde oyunculukla yer almak, beni yaratıcı sürecin parçası kılıyor” sözleriyle ifade ederek, hem platosu hem de hayata geçireceği projelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Sektörün önde gelen yapım merkezlerinden biri olacak

İstanbul Eyüpsultan’da 3 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren Rota Plato, kliplerden reklam çekimlerine, dizilerden sinema filmlerine kadar geniş bir yelpazede projelere ev sahipliği yapıyor. Modern altyapısı, teknik donanımı ve yaratıcı ekibiyle sektörün önde gelen yapım merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflenen plato, yaratıcı prodüksiyon süreçlerini destekleyen imkanlar sunuyor.

Yenidoğan Çetesi’ni beyaz perdeye taşıyacak

Kendini sadece oyunculukla sınırlamayan Nur Mehmet Türkan, kendisinin yazdığı polisiye-dram türündeki hikayelerden birini de sinema salonlarına taşımaya hazırlanıyor. Bu yıl beyaz perdeyle buluşacak proje, kamuoyunu derinden sarsan “Yenidoğan Çetesi” vakasını konu ediyor. Nur Mehmet Türkan, senaryolaştırma aşamasında olan yapımla sinema dünyasına farklı bir bakış açısı sunmayı amaçladığını söylüyor.