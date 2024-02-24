Ruzy Gallery, Ahmet Güneştekin sergisiyle açıldı

Ruzy Gallery, İstanbul’da çağdaş sanat tutkunlarının yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Modern ve çağdaş sanata odaklanan, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini sergilemeyi amaçlayan galeri, ev sahipliği yaptığı ilk sergisi "Uyandığımız Çağ" ile usta sanatçı Ahmet Güneştekin’in resimlerini, özgün seramiklerini ve heykellerini içeren eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Özgün ve profesyonel yaklaşımı ile çağdaş sanat tutkunlarının uğrak adresi olmaya aday Ruzy Gallery, sanatın farklı dönemlerine odaklı sergiler ile ideal bir sanat ortamı oluşumunu destekliyor. Ruzy Gallery, çağdaş sanatın farklı alanlarında yetenekli sanatçılara ev sahipliği yapmayı hedefleyerek kapılarını sanat tutkunlarına açtı. Küratörlüğünü Begüm Güney’in yaptığı galeri, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Ahmet Güneştekin'in solo sergisi "Uyandığımız Çağ" ile sanat hayatına ilk adımını attı.

Sergi, sanatçının çeşitlilik kavramından ilhamıyla hayal gücünün yüzey üzerindeki dönüşümlerini temel alan bir yaklaşımla oluşturduğu eserleri bir araya getiriyor. Güneştekin’in mitlerin kültürel hafıza ve kolektif bilinç işlevi gördüğü yönündeki görüşünden yola çıkan sergi, mitsel düşünüşün zaman ötesi doğasını kavramaya yönelik bir düşünce alanı açıyor. Sergide sanatçının, imgelerin kendi değerlerine, hakikati yaratma yeteneğine sahip olmalarına fırsat tanıyan ve gerçeküstü bir uykudan başka bir dünyaya uyanış gibi mitsel unsurlarla kurguladığı, imza niteliğindeki fırça darbeleriyle yapılmış resimlerini, özgün seramiklerini ve heykellerini içeren elliden fazla eseri yer alıyor.

Panoramik pencerelerle genişletilen 600 metrekarelik üç katlı bir villada sanatseverleri ağırlayacak olan galeri, aynı anda açılacak restoranının iç avlusuyla da sanatseverleri ağırlıyor.

“Kapılarımız genç, yeni yeteneklere de açık”

Esra Çevik tarafından kurulan Ruzy Gallery, modern ve çağdaş sanata odaklanarak farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini sergilemeyi amaçlıyor ve sanatın tartışılması, paylaşılması için disiplinler arası ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor. Esra Çevik, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir süre finans sektöründe çalıştığını, yıllar boyunca çağdaş sanat eserleri koleksiyonu yapmasının ardından sanata olan ilgisi ve sanatı öğrenme isteğinin kendisini Ruzy Sanat Galerisi'ni kurmaya yönlendirdiğini anlatıyor.

Çevik, galeriyi kurma sürecini şöyle açıklıyor: “Daha öncesinde finans okuduğum için bir süre bu camiada çalıştım. İş hayatına ara verdiğim süreçte antika parçalar toplamaya devam ettim. Çağdaş sanatçıların olduğu ama bir yandan da genç yeteneklere yeni kapılar aralayabilecek bir mekân hayali ile galeriyi açtım. İlk sergimizi de Ahmet Güneştekin gibi duayen bir isimle gerçekleştirmek istedik. Ayrıca gelecek sergilerimizin hepsini planladık. Nisanın üçüncü haftasında kavramsal işlerin olduğu grup sergisi yapmayı düşünüyoruz. Mahmut Celayir, Mahmut Aydın, Gülfem Kessler, Nazan Azeri, Leyla Emadi, Melis Buyruk, Koray Tekdemir ile ikinci sergiyi yapacağız. Yaz döneminde Bodrum'da bir otelde pop up çalışma düşünüyoruz. Yaz dönüşü Kübra Yarar’la tekrar bir solo sergimiz olacak. Sonrasında da iki grafiti sanatçımızla farklı bir konsepte çalışma yapacağız. Uluslararası yabancı sanatçılarla da görüşmelerimiz var. Kısacası Ruzy Gallery olarak yerli ve yabancı sanatçılarla bir yılı planladık. Diğer yandan da kapılarımız genç, yeni yeteneklere de açık.”

Galeride yapılacak farklı çalışmalar hakkında ise “Sosyal kulüp olan Ruzy People olarak eventler düzenleyeceğiz. Sanat tarihi konusunda ders almak isteyen koleksiyonerlerimize eğitimler planlıyoruz” dedi.

“Alanı canlı tutmak istiyoruz”

Ruzy’de, kültürel diploması ve müzecilik alanlarında kazandığı deneyimi uluslararası bir bakış açısıyla hayata geçireceklerinin altını çizen galeri direktörü sanat yöneticisi ve danışmanı Polina Somochkina “Galeride de sergi dışında yaptığımız çalışmalarla da bu alanı sıcak ve canlı tutmak niyetindeyiz. Bazen genç koleksiyonerler ve sanatçılar nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ruzy olarak küratörlerimiz ile onlara yol gösterici olmaya çalışacağız” sözleriyle her yönü ile aktif bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.