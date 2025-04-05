Sadri Alışık, doğumunun 100. yılında kabri başında anıldı

Oyuncu, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık, 100. doğum yılı sebebiyle kabri başında düzenlenen törenle yad edildi. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Kerem Alışık, "O, 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu. Sinemanın, sahnenin, hayatın, kaldırımların kenarına hepimiz için biraz hüzün, biraz kahkaha, biraz efkar biraz neşe, biraz da mahzun bir gülüş sakladı. Sadri Alışık, aklımıza uğramadan yüreğimize giden bir insandı. Başka bir dile çevrilmesi tercüme edilmesi çok zordu. Sesi, selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına münhasır özel bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Öğrencisinden ustasına mektup...

Törende, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Konservatuvarı'ndan mezun olan Şevval Diyartepe de Sadri Alışık için yazdığı mektubu okudu. Diyartepe, usta mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sadri Alışık'ın bir oyuncudan fazlası olduğunu biliyoruz. Bizler bir oyuncudan fazlası olmaya, yaşadığı toplumun sorunlarına kulak asmaya, gol olmasak da denemeye, iyi insan olmak için uğraşmaya, dünyada inanacak sağlam şeyler bulmaya, her sene sizi anmaya ve size minnettar olmaya devam edeceğiz. Her şey için teşekkür ederiz."