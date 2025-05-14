Sami Yusuf yeni albümü ile yıllar sonra yeniden İstanbul’a geliyor: Biletler satışa sunuldu

Dünya müziğinin özgün isimlerinden Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da düzenlenecek.

Bu özel gece, Sami Yusuf’un merakla beklenen yeni albümü Ecstasy’nin dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak. Sanatçı, albümdeki eserleri ilk kez İstanbul’da canlı olarak seslendirecek.

İstanbul’a özel bir konsept

Konser, İstanbul’a özel olarak tasarlanan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" konseptiyle sahneye taşınacak. Sami Yusuf’un müzikal vizyonunda geleneksel ve çağdaş unsurların zarif bir uyumu sunulacak.

Sanatçının yeni albümüne ilham kaynağı olan İstanbul’un kültürel zenginliği, sahne tasarımından ışık kurgusuna, kostümlerden projeksiyonlara kadar her detayda yer alacak. Konser boyunca, Nesimi ve Yunus Emre’nin dizeleri, Türk makamları ve Anadolu ezgileri eşliğinde izleyicilere sunulacak.

Biletler satışta

23 Ağustos 2025’te saat 21:00’de başlayacak konserin biletleri, 12 Mayıs’tan itibaren Bubilet, 14 Mayıs’tan itibaren iTicket, 16 Mayıs’tan itibaren ise Biletix üzerinden satışa sunulacak. Sami Yusuf’un bu özel gecesi, İstanbul ve Türk dünyasına duyulan sevginin bir kutlaması olarak müzikseverleri bekliyor.