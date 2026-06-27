Sanat böbrek hastaları için umut oldu! 22 sanatçıdan anlamlı destek, eser gelirleri bağışlanacak

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İstanbul'da sanat ve dayanışmayı buluşturan anlamlı bir organizasyon kapılarını açtı. Maçka'daki Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği'nde düzenlenen uluslararası karma resim sergisinde, farklı ülkelerden 22 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşurken, satışlardan elde edilecek gelirin bir bölümü böbrek hastalarına destek amacıyla Türk Böbrek Vakfı'na (TBV) bağışlanacak.

22 sanatçının eserleri aynı çatı altında buluştu

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen sergi, farklı kültürlerden sanatçıların eserlerini aynı mekânda bir araya getiriyor. Her biri farklı teknikler, bakış açıları ve hikâyeler taşıyan çalışmalar, sanatın evrensel dilini gözler önüne sererken ziyaretçilere de zengin bir görsel deneyim sunuyor.

Sanat organizasyonu olmanın ötesine geçen etkinlik, kültürler arası etkileşimi güçlendirirken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincine de dikkat çekiyor.

Eser satışlarının geliri böbrek hastalarına umut olacak

Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri ise eser satışlarından elde edilecek gelirin bir bölümünün Türk Böbrek Vakfı'na bağışlanacak olması oldu.

Bu destek sayesinde böbrek hastalarına yönelik yürütülen sağlık ve sosyal yardım çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenirken, sanatın toplumsal fayda üretme gücü de bir kez daha ön plana çıktı.

TBV Başkanı Timur Erk: Sanatın iyileştirici gücüne tanıklık ediyoruz

Serginin açılışına katılan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, sanatçıların gösterdiği duyarlılığın büyük değer taşıdığını söyledi.

Erk, "Sanatın kapsayıcı ve evrensel diline tanıklık ediyoruz. Böylesine büyük bir serginin hayata geçirilmesinden ve sanatçılarımızın elde edilecek gelirin bir bölümünü böbrek hastaları için vakfımıza bağışlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan tüm sanatçılarımızı hem eserleri hem de örnek davranışları nedeniyle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sanat yalnızca estetik değil, toplumsal farkındalık da oluşturuyor

Timur Erk, sanatın yalnızca estetik bir ifade biçimi olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturma ve dayanışmayı güçlendirme açısından da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Sergi, farklı coğrafyalardan sanatçıları ortak bir amaç etrafında buluştururken, sanatın sınırları aşan bir iletişim dili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.