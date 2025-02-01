Sanatçı Etem Çalışkan hayatını kaybetti

Adını yaptığı çalışmalarla Türk sanat tarihine yazdıran kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatını duyuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

Sanatçının cenazesi, yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camisi'ndeki törenin ardından Mersin'de toprağa verilecek.

Dünya Gazetesi'nde de görev aldı...

1928 yılında Mersin'de doğan Çalışkan, Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker'in öğrencisi olan sanatçı Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer aldı.

Yeni Sabah Gazetesi'nde ressam ve kaligraf olarak çalışmaya başlayan Çalışkan, Ankara’da Zafer ve Öncü, İstanbul'da ise Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı.

1980'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarlayan sanatçı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.