Sanatçı Haluk Levent'ten Gazze kararı!

Sanatçı Haluk Levent, kısa bir süre önce ABD'de sivil toplum kuruluşu Ahbap America'yı kurmasının ardından Birleşmiş Milletler'de görüşmeler yaptı.

Levent, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze boşaltılacak ve Amerika oraya yerleşecek" minvalindeki açıklamasının ardından BM'de Filistin konusuyla ilgilenen direktörlerle toplantı istediğini kaydetti.

Levent, toplantıda, İstanbul'da ve Avrupa'da da konserler verileceğini, bu konserlerin gelirlerinin Gazze'ye aktarılmasını istediğini söylediğini ifade etti.

'Ses getirmemiz gerekiyor'

Levent, şunları kaydetti: "Onlar da (bu fikre) destek verdiler. Ben Birleşmiş Milletleri kimi zaman çok ağır eleştiren insanımdır. Tweetlerimde de var. Fakat bu konuda artık uluslararası alanda ses getirmemiz gerekiyor. Ben bir sanatçı, bir müzisyen olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hiç değilse torunlarıma, 'Ben bir şey yapmadım' demek istemiyorum. Oradaki Gazze halkının acılarını derinden hissediyorum. Diğer ülkelerdeki popüler sanatçılara da ulaşıp onların konser vermesini sağlamaya çalışıyorum."

Filistin konusunda söylenecek tek sözün "Gazze, Gazze'lilerindir" olduğunu vurgulayan Haluk Levent, "Bu konuda konserden gelecek para, zaten çok küçük bir paradır Gazze halkı için. Ama bu sembolik bir durum. Aslında bu bir söylem. Onun için herkesi bu konsere davet ediyorum. 30 Nisan'da İstanbul'da olacak." ifadesini kullandı.