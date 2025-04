Sanatçı Leyla Okay kimdir, neden öldü? Leyla Okay kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Takip Et

Milyonlar onu Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri dizileriyle tanıdı. Fakat usta oyundan gece saatlerinde üzücü haber geldi. Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi geniş kitleleri yasa boğarken "leyla Okay kimdir, neden öldü? Leyla Okay kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" soruları da peş peşe geliyor.

LEYLA OKAY NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Leyla Okay bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bu nedenle sanatçı yaşamını yitirdi.

LEYLA OKAY KİMDİR?

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Leyla Okay, sanat yolculuğuna genç yaşlarda tiyatroyla başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda aldığı eğitim, oyunculuk kariyerinin ilk adımlarını oluşturdu. Sahneyle ilk profesyonel buluşmasını "Bozuk Para" adlı oyunla gerçekleştiren Okay, zamanla Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu gibi seçkin sahnelerdeki performanslarıyla adından söz ettirdi.

Uzun yıllar Kaktüs Kabare bünyesinde sahne alan sanatçı, hem çocuk oyunlarında hem de “Ölelim mi Gülelim mi?” adlı gösteride izleyiciyle buluştu.

Televizyon dünyasına "Dostlarımız" dizisiyle giriş yapan Okay, Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yalancı Bahar, Anne ve son olarak Teşkilat gibi çok sayıda beğenilen yapımda rol aldı. Doğal oyunculuğu ve karakterlerine kattığı sıcaklıkla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı.