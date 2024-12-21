Sanatçı Mustafa Keser'den üzen haber

Sanatçı Mustafa Keser, katıldığı davette sahne aldığı sırada sevenlerine kötü bir haber verdi. Sağlık durumu ile ilgili konuşan Keser, kansere yakalandığını duyurdu. Hastalık haberini öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucunda öğrendiğini belirten sanatçı, sevenlerini üzdü.

79 yaşındaki Keser, eşinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirttikten sonra: "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum” dedi.

Sanatçının, kanser tedavisi kapsamında, 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.