Sanatçı Naşit Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? Naşit Özcan öldü mü, neden öldü?

Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Naşit Özcan yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Özcan'ın acı haberi sonrası binlerce kişi hayatını merak ederek "Naşit Özcan kimdir?" sorusunu yöneltiyor. Öte yandan Özcan'ın neden vefat ettiği de merak konusu...

Naşit Özcan neden öldü?

68 yaşındaki Naşit Özcan, 22 Şubat 2025 tarihinde beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Özcan yoğun bakımda tedavi ediliyordu.

Naşit Özcan kimdir?

Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup olan Naşit Özcan, 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tam adı Necip Naşit Özcan olan sanatçı, tiyatro geleneğini nesilden nesile taşıyan bir ailenin üyesidir. Ünlü tuluat ustası Naşit Özcan’ın torunu, tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum asıllı Sotiriya’nın (nam-ı diğer Oya Hanım) oğludur. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit ise halasıdır.

Tiyatro sahnesine henüz çocuk yaşta adım atan Özcan, 1971 yılında Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda sahnelenen Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıktı. Profesyonel tiyatro hayatı ise 1977’de Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda başladı. Babası Selim Naşit Özcan tarafından “Eti senin, kemiği benim” sözleriyle Nejat Uygur’un tiyatrosuna emanet edilen genç oyuncu, burada 2,5 yıl sahne deneyimi kazandı.

1979-1980 yılları arasında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun kurslarında tiyatro eğitimi aldıktan sonra, 1983-84 yıllarında Şan Müzikholü sahnelerinde izleyiciyle buluştu.

1988 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan Özcan, yıllar boyunca birçok oyunda görev aldı. Sanat hayatındaki katkılarıyla, 2010 yılında 30. İsmail Dümbüllü Ödülü’ne layık görüldü.

Sahne dışında televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projelerinde de rol alan Naşit Özcan, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.

Uzun yıllar Elif Göklü Özcan ile evli olan sanatçı, 23 Mart 2024 tarihinde bu evliliğini sonlandırdı.