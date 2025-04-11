Sanatın her rengi Adana Kültür Yolu’nda
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Adana; tiyatrodan atölyelere, konserlerden sergilere kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Zühre KURT
Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana’da tüm coşkusuyla devam ediyor. Adanalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği festival, 13 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve festivalin Genel Direktörü Selim Terzi etkinliğin 5’inci yılına girdiklerini anlattı.
Terzi, “Hem yurt içinde vatandaşlarımız güzel tepkiler verdiler hem de yurt dışında Avrupa Festivaller Birliğine çok hızlı bir kabul aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali, içerik olarak baktığınızda gerçekten 7’den 70’e mottosunun tam da karşılık bulduğu bir etkinlik dizisi. Konserlerden, dijital sergilerden geleneksel sanatlara kadar pek çok etkinliği içinde barındırıyor. Yaşayan mirasımızı, geleneklerimizi ve kültürümüzü çocuklara ve gençlere aktarma adına Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni bir fırsat olarak görüyoruz. Adana özelinde çok kıymetli işler var.
Bu yıl 20 şehir Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni yine deneyimlemiş olacak” dedi. Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi’nde yer alan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” Sergisi, dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin sanatına olan etkisini gözler önüne seriyor. Sergide; Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser sergileniyor.
Etkileşimli dijital sanat deneyimi
Adana Müze Kompleksi Müzeler Meydanı’nda yer alan, Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” eseri de sanatseverlere etkileşimli bir dijital sanat deneyimi yaşatıyor. Anadolu medeniyetlerinden ilhamla kurgulanan bu eser, izleyiciyi Göbeklitepe’den başlayarak günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna davet ediyor.
Lidar ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde izleyiciyi algılayan sistem, onları geçmiş medeniyetlerde yaşamış bir figür olarak yeniden kurguluyor. Yapay zekâ, izleyicinin duruşunu, hareketlerini ve varlığını analiz ederek kişiye özel bir deneyim oluştururken; böylece her katılımcı, tarihsel bağlamda benzersiz bir rol üstlenmiş oluyor.
Seyyah, yalnızca görsel ve teknolojik bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mekân hafızasını da harekete geçiriyor. Eserin konumlandığı yer, bir arşiv gibi çalışarak, geçmişten bugüne taşınan hatıralar, dijital bir anlatım diliyle yeniden var oluyor. Seyyah, izleyiciyle bu hatıralar arasında bir bağ kurarak, bireysel ve kolektif belleğin katmanlarını açığa çıkarıyor. Anadolu’nun kadim kültürel zenginliklerine temas eden eser, dijital sanatın imkânlarını kullanarak tarihsel bilinç ve kültürel farkındalık yaratmayı hedefliyor.
Tayfur anısına: Sabahçı Kahvesi
Geçen aylarda aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” adlı enstalasyon sergisi, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatçının doğup büyüdüğü kentte yer alan Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanatçının giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan bir belgesel de gösteriliyor. Merhum şarkıcıya benzerliğiyle dikkat çeken hayranları da sergide Tayfur’un şarkılarını seslendiriyor.
Sergi; dönem kıyafetleri, afiş ve plaklar, dilek ağacı, Ferdi Tayfur büstü ve farklı sanatçılara yaptırılmış eserleriyle zengin bir içerik sunuyor. Sergide; Ferdi Tayfur’un sergiye de ismini veren meşhur şarkısı Sabahçı Kahvesi’nden alınan ilhamla bir sabahçı kahvesi canlandırması da yer alıyor.