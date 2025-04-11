Sanatın her rengi Adana Kültür Yolu’nda

Zühre KURT

Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçen yıl ol­duğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana’da tüm coşkusuyla devam ediyor. Adanalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yo­ğun ilgi gösterdiği festival, 13 Nisan’a kadar ziyaretçile­rini ağırlamaya devam ede­cek. Kültür ve Turizm Bakan­lığı Yaşayan Miras ve Kültü­rel Etkinlikler Genel Müdürü ve festivalin Genel Direktö­rü Selim Terzi etkinliğin 5’in­ci yılına girdiklerini anlattı.

Terzi, “Hem yurt içinde va­tandaşlarımız güzel tepkiler verdiler hem de yurt dışın­da Avrupa Festivaller Birli­ğine çok hızlı bir kabul aldı. Türkiye Kültür Yolu Festiva­li, içerik olarak baktığınızda gerçekten 7’den 70’e motto­sunun tam da karşılık buldu­ğu bir etkinlik dizisi. Konser­lerden, dijital sergilerden ge­leneksel sanatlara kadar pek çok etkinliği içinde barındı­rıyor. Yaşayan mirasımızı, geleneklerimizi ve kültürü­müzü çocuklara ve gençlere aktarma adına Türkiye Kül­tür Yolu Festivali’ni bir fır­sat olarak görüyoruz. Ada­na özelinde çok kıymetli iş­ler var.

Bu yıl 20 şehir Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni yine deneyimlemiş olacak” de­di. Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi’nde yer alan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” Sergisi, dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun sanat yaşamını ve kişisel ilişkilerinin sana­tına olan etkisini gözler önü­ne seriyor. Sergide; Picas­so’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fo­toğraflarından oluşan, tama­mı orijinal ve mirasçıları ta­rafından onaylanmış 50 eser sergileniyor.

Etkileşimli dijital sanat deneyimi

Adana Müze Komplek­si Müzeler Meydanı’nda yer alan, Gökhan Doğan tarafın­dan geliştirilen yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” eseri de sa­natseverlere etkileşimli bir dijital sanat deneyimi yaşa­tıyor. Anadolu medeniyetle­rinden ilhamla kurgulanan bu eser, izleyiciyi Göbeklite­pe’den başlayarak günümü­ze uzanan bir zaman yolcu­luğuna davet ediyor.

Lidar ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde izleyiciyi algılayan sistem, onları geçmiş mede­niyetlerde yaşamış bir figür olarak yeniden kurguluyor. Yapay zekâ, izleyicinin duru­şunu, hareketlerini ve varlı­ğını analiz ederek kişiye özel bir deneyim oluştururken; böylece her katılımcı, tarih­sel bağlamda benzersiz bir rol üstlenmiş oluyor.

Seyyah, yalnızca görsel ve teknolojik bir deneyim sunmakla kalmı­yor, aynı zamanda mekân ha­fızasını da harekete geçiriyor. Eserin konumlandığı yer, bir arşiv gibi çalışarak, geçmiş­ten bugüne taşınan hatıralar, dijital bir anlatım diliyle ye­niden var oluyor. Seyyah, iz­leyiciyle bu hatıralar arasın­da bir bağ kurarak, bireysel ve kolektif belleğin katman­larını açığa çıkarıyor. Ana­dolu’nun kadim kültürel zen­ginliklerine temas eden eser, dijital sanatın imkânlarını kullanarak tarihsel bilinç ve kültürel farkındalık yaratma­yı hedefliyor.

Tayfur anısına: Sabahçı Kahvesi

Geçen aylarda aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” adlı ensta­lasyon sergisi, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatçının doğup büyüdüğü kentte yer alan Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölye­si’nde ziyaretçilerini ağırlı­yor. Sanatçının giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı ser­gide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan bir belge­sel de gösteriliyor. Merhum şarkıcıya benzerliğiyle dik­kat çeken hayranları da sergi­de Tayfur’un şarkılarını ses­lendiriyor.

Sergi; dönem kıyafetle­ri, afiş ve plaklar, dilek ağacı, Ferdi Tayfur büstü ve farklı sanatçılara yaptırılmış eser­leriyle zengin bir içerik sunu­yor. Sergide; Ferdi Tayfur’un sergiye de ismini veren meş­hur şarkısı Sabahçı Kahve­si’nden alınan ilhamla bir sa­bahçı kahvesi canlandırması da yer alıyor.