Sanatın kalbi 18. CI ile tersanede atıyor

Sanat dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Contemporary Istanbul, bu yıl 18. kez kapılarını sanatseverlere açtı. Her yıl dünya genelinden sanatçıları, galerileri ve koleksiyonerleri bir araya getiren etkinlik, modern ve çağdaş sanatın önemli bir platformunu temsil ediyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği, bu etkinliği dünya sanat sahnesinin gözde buluşma noktalarından biri haline getiriyor. Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli açılış konuşmasında “Uluslararası galeriler ve insiyatiflerle sağlam, yenilikçi bir program sunuyoruz. Sekiz ülke ilk defa geliyor, yeni sanatçılar, yeni eserler fuara güç katıyor. Partnerlerimizle sürdürebilirlik ve devamlılık ilkesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yılki 18’inci edisyon, kültürün ve sanatın gelişimini teşvik etmeye odaklanıyor ve bu kültürü şehre entegre etmenin önemini vurguluyoruz. Ana partnerimiz Akbank ile birlikte Türkiye’deki çağdaş sanat ortamını genişletip çeşitlendirdik. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutluyoruz.” dedi.

Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’de sergide yer aldı

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Bayburtlu kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gücünü arttırmayı amaçladığı ‘Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’ projesinin tanıtımı için Contemporary İstanbul’daki yerini aldı. Kurulduğundan bu yana, sayısız proje ve etkinlikle Türkiye’nin kültür, sanat ve eğitim hayatında önemli bir rol üstlenen Baksı Kültür Sanat Vakfı da sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda, Bayburtlu kadınların katkısını ve gücünü arttırmayı amaçladığı, Tabalıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan ‘Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’ projesinin tanıtımı için Contemporary İstanbul’da T8 – 02 numaralı stantta sanatseverleri ağırlıyor. 2024 yılında hayata geçirilecek projenin tanıtım ve finansman desteğini yürüten Baksı Kadın Eğitim Merkezi Girişim Kurulu Başkanı Rana Erkan Tabanca ve girişim kurulu üyeleri, Contemporary’de projenin detaylarını ziyaretçilerle paylaşıyor.

Her nesilden kadınlar daha güçlü ve verimli olabilecek

‘Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’ni Contemporary İstanbul’da geniş bir ziyaretçi topluluğuna ve uluslararası kültür-sanat çevrelerine tanıtmak için heyecan duyduklarını belirten, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Bugün kadim kültürden ne kaldıysa daha çok kadınlar onu korumuşlardır. Eğitim merkezinde her nesilden kadın bir arada daha güçlü ve daha verimli olabilecekleri imkanları kazanacak. Bu ortak ‘ev’ de kadınlar kendilerine doğrudan fayda sağlayacak üretimler yapabilecek, öğrenecek, öğretecek, gelişecek. Asıl önemlisi, sürekliliği olan bir altyapının ilk ve en önemli adımı atılmış olacak. Kadının Anadolu’ya, çağdaş tasarıma, geleneksel zanaata, istihdama, sosyal ve kültürel yaşama etkili biçimde katılımını, kadınının hak ettiği toplumsal ve ekonomik gücü geri kazandıracak bu projenin hayata geçirilmesi için destek çağrısında bulunuyoruz. Bayburt’ta atılacak doğru bir adımla Anadolu kadınını güçlendirmeyi amaçlayan bu önemli girişim ile ülkemizin kültür ve sanat hayatının gelişimi için tüm herkesi, iş birliğine, beraber düşünmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

LG OLED, Contemporary Istanbul’a desteğini sürdürüyor

18. Contemporary Istanbul’un partneri LG, OLED ART projesi kapsamında, Arjantinli sanatçı Cecilia Bengolea’nın seçili video eserlerinin gösterileceği özel bir seçki sunuyor. Buenos Aires’de dünyaya gelen Cecilia Bengolea, performans, video ve heykel gibi farklı yeni medya çalışmaları yapıyor. Dansı radikal empati ve duygusal alışveriş için bir araç ve ortam olarak kullanan Bengolea, doğada ve ilişkilerde bulunan sembolik enerjilerle aşılanan kompozisyonları, hem bireysel hem de kolektif olarak bedenin bir araç olduğu fikri etrafında şekillendiriyor ve hareketi, dansı ve performansı animasyonlu heykel olarak gördüğü geniş bir sanat anlayışı geliştiriyor. Performans ve video enstalasyonları, Guggenheim Museum, Bilbao (2021 ve 2022) ve Tate Modern, London (2015) gibi önemli müzelerde sergilenen sanatçının özel seçkisinden oluşan “Animations In Water” sergisi Contemporary Istanbul’da LG OLED ART deneyim alanında sanatseverlerle buluşuyor. Yeni nesil sanat ve tasarım platformu Mercado yaratıcı kurgusuyla hayat bulan seçki, sanatçının suyun ve hareketin akışından ilham alan video çalışmalarını bir araya getiriyor.

The Yard’a Yaşam var

Cenevre (MAH) Musée d’art et d’histoire’ın Direktörü Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşen ‘The Yard’da Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı, Heykeltıraş Varol Topaç’ın çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yarattığı ‘Yaşam’ adlı eser yer alıyor. Tosyalı Holding’in üç yıl önce sanatta ileri dönüşüm odaklı Contemporary Istanbul Vakfı ile yaptığı iş birliği bu yıl Contemporary Istanbul’da ‘The Yard’ sergi partnerliği ile devam ediyor. The Yard sergisi Tosyalı Holding sergi partnerliğinde-Marc Oliver Wahler küratörlüğünde, Tersane Istanbul’un dış avlusuna yayılıyor. Bu yıl üçüncü edisyonu gerçekleşen The Yard dış mekan heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan bir sergi The Yard, Marc Oliver Wahler küratörlüğünde gerçekleşecek. Endüstriyel nesnelerin büyüleyici sanat eserlerine dönüştüğü bu sergi, çevreyle etkileşim içinde dinamik bir şekilde izleyiciyle buluşuyor.

CI Photo Focus fotoğrafın sınırlarını genişletiyor

Günümüzün dinamik sanat sahnesinde, fotoğraf sanatı artık klasik galeri duvarlarının ötesine geçiyor ve çağdaş sanatın merkezine taşınıyor. Sanatçılar, teknolojinin gelişimi, değişen algılar ve görme biçimleri gibi konuları ele alarak fotoğrafın sınırlarını sürekli olarak genişletiyorlar. Bu dönüşümü yakından takip eden Contemporary Istanbul, bu yılki 18. Edisyonunda fotoğrafın güncel pratiği ile sanatın iç içe geçtiği bir fuar bölümüne ev sahipliği yapıyor: CI Photo Focus. CI Photo Focus, Borusan Contemporary iş birliğiyle gerçekleştirilen bir proje ve fotoğraf alanında Contemporary Istanbul'un merkezinde yer alıyor. Bu, fotoğrafın sanatın temel bir bileşeni haline geldiği bir çağdaş sanat ortamında koleksiyonculuk ve koruma konularına dikkat çekmeyi amaçlayan bir girişim. Çağdaş fotoğrafın çeşitli boyutlarını ve sanatsal ifadesini keşfetmek isteyenler için önemli bir platform sunuyor. Fotoğrafın evrimini ve teknolojinin etkisini inceleyerek, sanatın kendine özgü bir ifade biçimi olarak nasıl evrildiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Fotoğraf sanatçıları, dijital çağın getirdiği yeni olanaklarla geleneksel fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyorlar ve bu da sanatın sınırlarını genişletiyor. Sanatseverlere çağdaş sanatın heyecan verici bir yönünü keşfetme fırsatı sunarken aynı zamanda fotoğrafın gücünü vurguluyor. Fotoğrafın sadece belgeleri kaydetmekten öte, derin düşünceleri ve duygusal anları ifade etmek için bir araç olduğunu gösteriyor.