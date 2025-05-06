Sezen Aksu’nun müzik kataloğu 18 milyon dolara Universal Music’e satıldı

Dünyaca ünlü müzik şirketi Universal Music Group, Sezen Aksu’nun eserlerinin haklarını 18 milyon dolarlık anlaşmayla satın aldı; şirket, Aksu’nun müziğini küresel çapta yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Satın alım, UMG'nin Türkiye'deki içerik portföyünü önemli ölçüde güçlendirirken, Sezen Aksu’nun onlarca yıllık müzik kariyerini uluslararası platformlara daha geniş ölçekte taşıma potansiyeli taşıyor. Anlaşma kapsamında Sezen Aksu’nun hem yapımcı hem de söz yazarı olarak imzasını taşıyan eserlerin tüm yayın hakları Universal Music Group’a devredildi.

“Bu kataloğun emanetçisi olmak heyecan verici”

Satın alımın ardından açıklamalarda bulunan Universal Music Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, Sezen Aksu’nun müziğine olan hayranlıklarını dile getirerek, “Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sezen Aksu’nun eserlerinin sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte daha geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşması için yoğun şekilde çalışacağız” dedi.

Hacıgüzeller ayrıca, UMG’nin Türkiye pazarındaki büyümesini hızlandırma hedefi doğrultusunda bu satın alımın stratejik önemde olduğunu vurguladı.