SİYAD 57. Türkiye Sineması Ödülleri'nde yarışacak filmler açıklandı 

SİYAD tarafından düzenlenen '57. Türkiye Sineması Ödülleri'nde yarışacak filmler belli oldu. Ödüller, 10 Mart'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Sinemalarda geçen sene gösterilen yerli yapımlar arasında, 11 ayrı kategoride aday olan filmler arasında, Selman Nacar'ın 'Tereddüt Çizgisi' filmi 10 dalda, Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği 'Yurt' 9 dalda, Sinan Kesova imzalı 'Büyük Kuşatma' ise 7 dalda aday oldu.

Ödüller 11 kategoride verilecek

'En İyi Film' ödülü için 'Büyük Kuşatma', 'Evcilik', 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri', 'Tereddüt Çizgisi' ve 'Yurt', 'En İyi Yönetmen Ödülü' için de Burak Çevik, Murat Fıratoğlu, Nehir Tuna, Selman Nacar ve Ümit Ünal yarışacak.

Tülin Özen, Nur Sürer, Deniz Işın, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal 'En İyi Kadın Oyuncu Performansı' dalında yarışırken, Ahmet Ağgün, Alp Öyken, Doğa Karakaş, Murat Fıratoğlu ve Nejat İşler de 'En İyi Erkek Oyuncu Performansı' dalında ödül için mücadele edecek.

'Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film' dalında yarışacak filmler arasında ise 'Açık Kapılar Ardında', 'Aynı İpte Asılı', 'Cam Perde', 'Faruk' ve 'Yüzleşme' yer alıyor.