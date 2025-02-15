SİYAD Onur ve Emek Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

SİYAD'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yönetmen Şerif Gören ile oyuncu Hale Soygazi'ye 'Onur Ödülü', yapımcı Nida Karabol ile yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a 'Emek Ödülü' verilecek.

Geçen yıl hayatını kaybeden Şerif Gören'in ödülü, usta yönetmen adına ailesine takdim edilecek. Ödül töreni 10 Mart'ta düzenlenecek.