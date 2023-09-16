Sofralar Sergisi, Türkiye’nin 100. Yılı’ temasıyla gerçekleşecek

İstanbul’u kutlamalar destinasyonu olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim- 2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşecek. Sergide, paneller, atölye çalışmaları, özel tadım aktiviteleri, sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Hilton’un yeni markası, 1955 Banqueting & Catering’in şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.

Türkiye’nin seçkin markaları, Karaca, Nippon Paint, Schwarzkopf, English Home, bonna, Molu, İstanbul Çiçekleri, Tina Jewellery’nin ve daha birçok markanın katılımı ile gerçekleşecek olan Sofralar Sergisi bu yıl da düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle dünyaca ünlü 9 davet tasarımcısını ağırlayacak. İstanbul’a gelecek olan ünlü tasarımcılar arasında, Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss de yer alacak.

“Türkiye, ziyaretçi alan ilk üç ülkeden biri” KM Events kurucusu ve direktörü Meltem Tepeler, “Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2022 yılında en çok ziyaretçi alan ilk üç ülkeden biri olduğunu belirtti. Zengin tarihi, mimarisi ve gastronomi çeşitliliği ile İstanbul’un Türkiye’nin bu alandaki kalbi olduğunu vurgulayan Tepeler, “Ülkemiz turizm konusunda oldukça cazip bir destinasyon. Bu mirasın etkinlik turizmi açısından hak ettiği yeri alması için Sofralar Sergisi ve takip eden projelerin ülkemize katma değer sağlaması çok önemli. Son yıllarda etkinlik turizmi konusunda önemli adımlar atıyoruz ve Türkiye pazarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bluechip Creative Events Ajans Kurucu Başkanı Elmas Özler ise konuşmasında “Biz, bir hayalle başladığımız ve güçlendirdiğimiz bu yolculuğumuzda güzel İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için katma değer sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Bu yıl, özel bir yıl bizim için. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, ikinci kez düzenleyeceğimiz Sofralar Sergisi için Türkiye’mizin uluslararası platformlarda nitelikli projeler ile anılması amacıyla KM Events ile tekrar güçlerimizi birleştirdik, hayallerimizi büyüttük. Yolculuğumuzda bizlere eşlik eden, bu büyük hayalimizi gerçekleştirmemize olanak tanıyan değerli sponsor ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Ortak yürekte dileğimiz; proje içeriğimizi her geçen yıl güçlendirerek dünyada sayılı nitelikli etkinlikler arasında görmek, kutlamalara hizmet eden tüm konaklama, ulaşım, catering, show, kültür ve sanat etkinlikleri gibi sektörümüze hizmet eden iş ortaklarımız ile birlikte nice büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilmek” dedi.