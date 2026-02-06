Tarkan İstanbul’daki konser serisinden ne kadar kazandı?

Megastar Tarkan, İstanbul’da verdiği 10 konserlik seriyi tamamladı. Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserlerin ardından, ünlü sanatçının elde ettiği kazanç da gündeme geldi.

Arka arkaya sahne alan Tarkan, 10 konser boyunca binlerce hayranıyla buluştu. Tüm konserlerin biletleri kısa sürede tükenirken, sanatçının sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sürpriz isimler konsere geldi

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz konuklar da sahnede yer aldı. Tarkan, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.

500 milyon TL gelir iddiası...

Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar’ın İstanbul’daki bu konser serisinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Ancak söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.