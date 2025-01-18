Tatil planlarında önemli olan çocukların istek ve ihtiyaçları

Günay DEMİRBAĞ

Tatil denilince akla dinlenme, rahatlama ve keyifli anlar gelse de, günümüzde bu dönem, özellikle veliler için bir stres kaynağına dönüşebiliyor. Çocukları ekranlardan uzak tutma çabasıyla yapılan yoğun planlar ve bu planların getirdiği kaygı, tatilin asıl amacını gölgede bırakıyor. Peki, çocuklarımızın tatil dönemlerinde gerçekten neye ihtiyacı var? Onların da görüşlerini alarak, dinlenmelerine ve hayal ettikleri gibi bir tatil geçirmelerine alan tanıyabilir miyiz? Tüm bu soruları Psikolojik Danışman Funda Nur Özgen’e sorduk;

Çocuklar endişeyi fark ediyor

Aratatilde çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen ebeveynlere neler söyleyebilirsiniz?

Tatil adı üstünde rahatlama ve dinlenme zamanı iken, son yıllarda veliler ve hatta çocuklar içinse stres kaynağı olan bir dönem haline geldi belkide. Onları ekrandan uzak tutabilmek amacıyla hemen hemen her güne bir plan hatta birkaç plan yapmayı düşünen ve bunun için haftalar öncesinden endişelenen veliler… Peki, biz veliler bu endişenin içindeyken çocuklarımızın kulağına bu endişenin nasıl geldiğini hiç düşündük mü?

Telefonda ya da yüz yüze bir başka veli ile konuşurken tatil de geliyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz, şimdiden strese girdim, oyalamak çok zor olacak gibi bir sürü kelimenin çocuğumuzun kulağının nasıl geldiğini bir düşünsek? Hem biz daha iki yaşından itibaren çocuklarımıza suyunu yeşil bardakla mı mavi bardakla mı içmek istersin diye sormadık mı? O zaman neden tatilleri ile ilgili onların fikirlerine saygı duymuyoruz? Planları onlarla birlikte yapsak, yeni neler denemek istiyorlar, evde ne kadar kalmak istiyorlar, sorsak? Zaten okulda her zaman yaptıkları elişi atölyelerine katılmasalar, sadece istedikleri arkadaş gruplarıyla buluşsalar güzel olmaz mı?

Kaygısı olan çocuklar için rahatlamak yerine aslında tatili de kaygının bir an bile düşmediği bir zaman dilimi yapmış oluyoruz. Kaygı yaşamayan çocuklar bile aktivitelere yetişme, tercih etmedikleri kişilerle görüşmede stres yaşayabilirler.

Tatil döneminde nelere dikkat edilmeli?

Bugün tatil dönemleri velilerin çocukları ile kaliteli ve yakın zaman geçirecekleri bir zaman dilimi ve çocukların rahatlayacağı bir süreç olmaktan çok onları tabletlerden ayıracaklar ve bu ayırmayı nasıl yapacaklarını planladıkları bir süreç haline geldi. Tablet demişken sanıyorum en çok kafalarda soru işareti yaratan tablet konusunda elbette ki tatil zamanında okul zamanına göre bir miktar daha fazla izinleri olmalı. Yani kurallar devam etmeli ancak esneklik de şart. Bir de kaliteli zamanın birlikte zaman geçirmek, onları bir yere götürmek olduğunu düşünüyoruz ama kaliteli zaman ne yapılan aktivite ile ne de bu aktivitenin uzunluğu ile alakalıdır. Kaliteli zaman birlikte yeni bir şeyler deneyimlemek, kahkahalarla gülmek, çocuğunuz kocaman bir ebeveyn olduğunda da hatırlayacağı anılar bırakmaktır.

Peki hiç ödev yapmayacaklar mı?

Verildiyse yapacaklar. Ama verilmediyse de eksiklerini tamamlama süresi asla tüm tatile yayılmamalı. Evde kalmak istedi ama sonra da çok sıkılıyor ne yapacağız? Siz sürekli aktivite bulmak zorunda değilsiniz. Hem can sıkıntısı en büyük yaratıcılık aracı dememiş miydik? Parkurlar, evde kamp gibi değişik aktivitelerle gününüze güzellik de katabilirsiniz. Gerisi sizin ve çocuğunuzun yaratıcılığınıza kalmış.

Beden neyi söylüyorsa, dinlenmeli

“Bırakalım hayalini kurdukları gibi bir süreç yaşasınlar”

Yani sanıyorum bir çocuğun tatillerini ne yapması iyi olur sorusunun cevabı biraz empatide yatıyor. Bırakalım hayalini kurdukları gibi bir süreç yaşasınlar. Beden neyi söylüyorsa onu dinlemeyi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bedenleri dinlenmek ve evde kalmak isterken, dışarı çıkmaya zorlamak büyük bir haksızlık olur. Eğitim sistemimizin doğası gereği zaten çocuklara ne zaman tuvalete gideceklerini, gün içinde ne zaman yemek yiyeceklerini kendi bedenlerini dinlemeden bir grubu uyarak yapmalarını öğretiyoruz. Oysa bugün çocuğumuza öğretebileceğimiz bir tek şey ne olurdu derseniz bedenlerini ve ihtiyaçlarını dinlemeleri derdim.