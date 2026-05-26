Tavan arasında unutulan Harry Potter kitabı 1 milyon TL'ye satıldı

Harry Potter and the Philosopher's Stone serisinin ilk baskılarından biri, yıllar sonra bulunduğu çatı arasında adeta servete dönüştü. İngiltere’de gerçekleştirilen açık artırmada satışa çıkarılan nadir kitap, 17 bin sterlinlik (1 milyon 52 bin TL) fiyatıyla yeni bir rekora imza attı.

Uzmanlara göre kitabın bu kadar yüksek değere ulaşmasının en önemli nedeni ise “kusursuz korunmuş” durumda olması oldu.

Yıllarca kutunun içinde kaldı

Kitap, 1997 yılında kitap eleştirmeni Katrina McNichol’a inceleme amacıyla gönderildi. O dönem yalnızca 4,99 sterlin (309 TL) değerindeki eser, okunmadan bir kutuya kaldırıldı ve yaklaşık 30 yıl boyunca Edinburgh’daki bir çatı arasında unutuldu.

McNichol, yıllar sonra evini toparlarken kitabı yeniden bulduğunu ve ilk anda değerini tam olarak anlayamadığını söyledi.

Açık artırmada rekor fiyat

Nadir baskı kitap, Staffordshire’daki Rare Book Auctions tarafından düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı. Açık artırma uzmanları kitabı “piyasaya çıkan en iyi korunmuş örneklerden biri” olarak tanımladı.

17 bin sterlinlik satış fiyatı, Harry Potter serisinin ilk baskı paperback kitapları arasında yeni bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kitabı değerli yapan detay ne?

Uzmanlar, kitabın gerçek ilk baskı olduğunun bazı özel detaylarla anlaşıldığını belirtti. Bunlar arasında arka kapaktaki yazım hatası ve ilerleyen baskılarda değiştirilen bazı ifadeler yer aldı.

Ayrıca kitabın yıllar boyunca neredeyse hiç zarar görmeden saklanmış olması da fiyatı ciddi şekilde artırdı.