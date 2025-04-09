TGC'nin Nezih Demirkent Özel Ödülü sahibini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 2024 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

TGC'nin Türkiye'de ekonomi gazeteciliğinin öncüsü, Dünya Gazetesi'nin Kurucusu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından Nezih Demirkent adına verdiği "Nezih Demirkent Özel Ödülü" CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'ın oldu.

'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin bu seneki kazananları ise şöyle:

Ekonomi haberi ödülü

Alaattin Aktaş’ın Ekonomi Gazetesi’nde 8 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan “İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları” başlıklı haberi ödüle değer görüldü.

Çevre haberi ödülü

Şeyda Öztürk’ün Cumhuriyet Gazetesi’nde 18 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Kâr hırsı acı dinlemiyor” başlıklı haberine ödül verildi.

Çevre haberi övgü

Gökhan Büyük’ün Aydınlık Gazetesi’nde 16 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Çürük binayı yıkıp daha çürüğünü yaptılar” başlıklı haberini övgüye değer bulundu.

Eğitim haberi ödülü

Cengiz Karagöz’ün Cumhuriyet Gazetesi’nde 25 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Sınıfa mezar” başlıklı haberi ödüle değer görüldü.

Eğitim haberi övgü

Figen Atalay’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde 5 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan “Sınıflar boş!” başlıklı haberi övgüye değer bulundu.

Sağlık haberi ödülü

Deniz Güngör’ün Birgün Gazetesi’nde 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan “Özel hastanede izinsiz operasyon skandalı: Yargıya yalan söylediler” haberi ödüle değer görüldü.

Sağlık haberi övgü

İlayda Kaya’nın Birgün Gazetesi’nde 24 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan “Sisteminizin mağduru yine kadınlar” başlıklı haberini övgüye değer bulundu.

Spor haberi övgü:

Cengiz Bayraktar Tokgöz’ün Süper Fener Dergisi’nde 1 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan “Mayın tarlası” başlıklı köşesi övgüye değer bulundu.

Araştırma haberi ödülü

Sibel Bahçetepe’nin Birgün Gazetesi’nde 27 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihlerinde "Simsarlara karşı yalnız bırakma!-Adalet terazisi paradan yana!" başlıklı araştırması ödüle değer bulundu.

Araştırma haberi övgü

Mustafa Sait Özkan’ın Sabah Gazetesi’nde 1-5 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan “Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri incelendi son volta” araştırması övgüye değer görüldü.

Röportaj- Söyleşi Ödülü

Çiğdem Yılmaz’ın Milliyet Gazetesi’nde 12 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan “Biz öldürseydik kimin ruhu duyacaktı?” başlıklı röportajı ödüle değer bulundu.

Röportaj Övgü

İpek Özbey’in Sözcü Gazetesi’nde 10 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan “Katili herkes biliyor” başlıklı haberi övgüye değer görüldü.

Sayfa Düzeni Ödülü

Nermin Zengin’in Güneydoğu Ekspres Gazetesi’nin 10 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfası” ödüle değer bulundu

Birinci Sayfa Düzeni Övgü

İbrahim Ersoy Diyar’ın hazırladığı Milliyet Gazetesi’nde 20 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan “Birinci sayfa” övgüye değer görüldü.

İç Sayfa Düzeni Ödülü

Ayberk Gökbak’ın hazırladığı Milliyet Gazetesi’nde 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan “10-11’inci Sayfalar” ödüle değer bulundu.

İç Sayfa Övgü

Özgür Çeliktürk’ün hazırladığı Birgün Gazetesi’nde 4 Aralık 2024 yayınlanan “5. Sayfa” övgüye değer bulundu.

TV Haber Dalı Ödülü

Fırat Irmak ile Murat Mahmut Özgün’ün NOW TV’de 3 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan “Torpile suçüstü” başlıklı haberi ödül aldı.

TV Haber Övgü

Beril Ötkan’ın NOW TV’de 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan “Mezarlıklar” haberi övgüye değer bulundu.

TV Haber Araştırma Ödülü

Melike Şahin’in NTV’de 12-13-14 Kasım 2024 tarihlerinde yayınlanan “13 yaşında çocuk AIDS'ten öldü” araştırması ödül aldı.

TV Haber Övgü

Yılmaz Emre İzkübarlas ile Çağlar Güner’in NOW TV’de 16-17-18-19-20 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde yayınlanan “Almanya bizi kıskanıyor mu?” başlıklı araştırması övgüye değer bulundu.

TV Haber Program Övgü

Emine Kerti’nin Sözcü TV’de 27 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan “Arena”

Programı övgüye değer görüldü.

TV Belgesel Ödülü

Nurgül Bayram’ın HOOX TV-YouTube kanalında 31 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan “Gençlik Tiyatrosu” başlıklı belgeseli ödül aldı.

TV Belgesel Övgü

Gamze Altunay’ın Halk TV’de 14 Eylül 2024 tarihinde “Doğu Karadeniz talanı” başlıklı belgeseli övgüye değer bulundu.

TV Kültür-Sanat Ödülü

Yağmur Nazik’in TRT EBA TV’de 18-25 Ağustos 2025/1-8 Eylül 2024 tarihlerinde yayınlanan “Satranç: Büyük hayatın küçük kopyası” programı ödül aldı.

TV Kültür-Sanat Övgü

Kürşad Oğuz’un Halk TV’de 11 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan “Gelecek fikirler: Amin Maalouf” programı övgüye değer bulundu.

TV Kamera Çalışması Ödülü

Halil Kahraman’ın CNN Türk’te 8 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan “Esad'a askeri ihanet” başlıklı kamera çalışması ödül aldı.

TV Kamera Çalışması Övgü

Gökhan Arıkan’ın NOW TV’de 17 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan “Istakoz Şebnem” başlıklı kamera çalışması övgüye değer bulundu.

Radyo Program Ödülü

Derya Acemoğlu’nun NTV Radyo 23 Mart 2024 tarihinde yayınlanan “Demir akciğerli adam” başlıklı programı ödül aldı.

Radyo Programı Övgü

Sema Kılıç’ın TRT Radyo 1’de 6 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan “Cumhuriyetin toplumsal dönüşümünde müzik” başlıklı programı övgüye değer bulundu.

İnternet haberi ödülü

Sinem Nazlı Demir’in 9 Aralık 2024 tarihinde 12punto internet sitesinde yayınlanan “Onlarca kişi bir çocuğu istismar etti, hepsi serbest bırakıldı! Çocuk ve ailenin adalet arayışı” başlıklı haberi ödüle değer görüldü.

İnternet Haber Övgü

Mehmet Baran Kılıç’ın 20 Ağustos-23 Ağustos- 2 Eylül-27 Eylül-19 Ekim-21 Ekim 2024 tarihlerinde politikyol internet sitesinde yayınlanan Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik haberleri de övgüye değer bulundu.

İnternet Röportaj Ödülü

Ece Deniz’in 22 Aralık 2024 tarihinde diken internet sitesinde yayınlanan “İlhan Sami Çomak: 30 yıldan sonra sıfırdan başlıyorum” başlıklı haberi ödüle değer görüldü.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Ödülü

Mehmet Murat Sabuncu’nun 20 Aralık 2024 tarihinde T24 internet sitesinde yayınlanan “Hastaneye götürülürken MS hastası Tayfun Kahraman’a yapılan ve soruşturma izni verilmeyen eziyetin görüntüleri!” başlıklı haberi ödüle değer görüldü.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Övgü

Mehmet Yazıcı’nın 8 Ekim 2024 tarihinde samsunolay internet sitesinde yayınlanan “Doğuş Can’ı kim öldürdü?” başlıklı haberi övgüye değer bulundu.

Dijital Platform haberi ödülü

Emrullah Erdinç’in 11 Ekim 2024 tarihinde Youtube kanalında yayınlanan “Savcıyı böyle tehdit etti” haberi ödüle değer görüldü.

Kadın haberi ödülü

Sarya Toprak’ın Birgün Gazetesi’nde 5 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan “Cinsel saldırılarda kaçak ilaç oyunu” haberi ödüle değer görüldü.

Kadın haberi övgü

Öznur Karslı Çetiner’in Habertürk Televizyonu’nda 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan “Mülteci yapan şiddetin öyküsü” haberi övgüye değer bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Mart 2025 tarihinde yaptığı toplantıda 2024 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün ekonomi alanında objektif yayıncılık anlayışıyla kamu yararını gözetmesi, yurttaşların ekonomi ve finans okuryazarlığına sağladığı katkı nedeniyle CNBC-E Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’a verilmesine karar verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Mart 2025 tarihinde yaptığı toplantıda 2024 Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nün “Açık Radyo’da yıllardır sürdürdüğü şimdi Apaçık Radyo’da devam ettiği barış odaklı habercilik ve programcılıkla medyada şiddet dilinin azaltılmasına sağladığı katkı nedeniyle Ömer Madra’ya verilmesini kararlaştırdı.