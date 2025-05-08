Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması nedeniyle 27 Şubat 2025 tarihinde hastaneye kaldırılan ve 4 Mayıs'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Naşit Özcan, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adile Naşit'in yeğeni olan Özcan için düzenlenen cenaze merasimine yakınları ve sevenleri katıldı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül İşsever, "Çok seveni varmış. Çok özel bir ruhtu Naşit ve tiyatroya çok gönülden bağlıydı. Hem tiyatro camiası hem de İstanbul Şehir Tiyatro'su bir neferini kaybetti. Çok iyi bir oyuncusunu kaybetti. Ama ben şöyle dönüp bir baktığımda neredeyse bütün oyunlarımı onunla oynamışım. 38 yıllık keyifli bir arkadaşlıktı. Sansürsüz konuştuğum tek insandı. Bir dostumu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

Özcan'ın eşi Elif Göklü ise "Çok üzgünüm. Canımı kaybettim ben. Ama Türk Tiyatrosu çok önemli bir ismini kaybetti. Tiyatro aşkıyla dolu bir insandı. Oyundan geldiği zaman gözünden ışık çıkardı. Onun için hayat tiyatro demekti" diye konuştu.