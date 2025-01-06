Türk caz müziği sanatçısı Önder Bali vefat etti

Caz müziğin duayen ismi piyanist, besteci ve aranjör Önder Bali, 86 yaşında hayatını kaybetti. Birçok orkestrayı yöneten, "Gözleri aşka gülen", "Ben hamlı hazan" ve "Gülnihal" gibi unutulmaz eserlere imza atan usta isim, Türk caz müziğinin efsaneleri arasındaydı.

Önder Bali kimdir?

Önder Bali, 1 Mart 1938'de İstanbul’da doğmuş, müzik yolculuğuna İstanbul Belediye Konservatuarı'nda başlamıştı. 1961'de İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'na katılmış, 1960'ların sonlarında "Önder Bali Orkestrası" isimli bir orkestra kurmuştu.

1970'te yayımladığı “Bergama Zeybeği/Geçen Yaz” adlı 45’lik plak ile listelerde zirveye çıkmıştı.

1971-1985 yılları arasında İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'nda şeflik yapmış, emekliliğinden sonra şehir tiyatroları genel müzik direktörlüğü görevine atanmıştı.