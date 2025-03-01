Türk charterı gastronomi ve deneyimle gelişecek

Tekne turisti, ya da deniz turisti, turizm açısından en yüksek getiriyi sağlayan, ciddi turist akışı yaratan, otelde vakit geçiren değil de nispeten daha yüksek döviz bırakan bir kitleye hitap ediyor. Türkiye'nin filosu da güçlüklere rağmen gelişmeye devam ediyor. Yunanistan, Hırvatistan ile filo konusunda rekabet etmek şimdilik güç olsa da Türkiye'de coğrafi açıdan değerli konumuyla potansiyeline ulaşmayı bekliyor. Bu konuda bu haftayı TUBA'ya ayırdım. TUBA Başkanı H. Serhan Cengiz bu yıldan da umutlu.

“Türkiye, Akdeniz’in en gözde yat charter destinasyonlarında biri olarak 2025 yılında da büyümesini sürdürüyor. Turkuaz koyları, modern marinaları ve zengin doğal ve kültürel mirası ile Türkiye, mavi tur arayan misafirler için cazibesini her geçen yıl daha da artırıyor. Özellikle Bodrum, Göcek ve Marmaris gibi prime cruising bölgeleri, hem Türk hem de uluslararası charter misafirleri nin öncelikli tercihleri arasında. 2025 sezonunda lüks motoryatlar ve modern motorsailer lere olan talepte belirgin bir artış yaşanırken, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler sunan yatlar da ön plana çıkıyor. Uzun sureli charter taleplerinde artış gözlemlenirken, misafirler daha zengin ve çeşitli deneyimler arıyor. Gastronomi turları, tarihi ve kültürel keşifler, su sporları, doğa yürüyüşleri ve rahatlatıcı aktiviteler gibi temalı rotalar bu yılın öne çıkan tercihleri arasında yer alıyor.”

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteler(TUBA) olarak, ülkemizin bu deniz turizminde yükselen grafiğini daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Göcek D-Marin’de 6. TUBA Yacht Charter Show düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da global charter brokerları ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek olan etkinlik, Türkiye'nin dünya çapındaki konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Show’un ge nel katılımında, lüks geleneksel gulet ve motoryatların yanı sıra, bu sene 60 ila 80 metre aralığında süper yatların da sergilenmesi bekleniyor. Bu durum, organizasyonu mavi yolculuk – denizde tatil segmenti açısından daha da cazip kılıyor.

Mayıs ayında Göcek şenlenecek

“Yalnızca sektör profesyonellerine açık olan ve B2B palı olarak düzenlenen etkinlik boyunca katılımcılar, en güncel yat filolarını ve charter hizmetlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Show, işbirliği olanaklarının yanı sıra sosyal ve eğlenceli etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Şeflerin hünerlerini sergilediği Chefs' Competition, yaratıcılığın ön plana çıktığı en iyi kokteyl yarışması ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen yacht hop etkinlikleri, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Türkiye’nin misafirperverliğini, zengin mutfağını ve kültürel çeşitliliğini ön plana çıkaran bu organizasyon, sektörde kalıcı iş ilişkilerinin kurulmasına da olanak sağlıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da basın mensupları ve sosyal medya influencer’ları davet edilerek, Türkiye’nin mavi tur potansiyelinin global olarak tanıtılması hedefleniyor. Türkiye, 2025 yılında sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla mavi yolculuk – denizde yatlarda tatil pazarında daha da güçlenecek. Erken rezervasyon taleplerindeki artış ve lüks charter segmentindeki yükseliş, bu sezonun yoğun ve hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor” dedi. Bakalım bu yaz nasıl geçecek?

Centilmenler kulübü- Man Cave kültürü gelişiyor

Erkeklerin genellikle birbirleriyle vakit geçirdiği, puro, viski kulüpleri (Gentlemen Club) gelişmeye devam ediyor. Tabi bu konsepti çok seven kadınlar da var ve kulüplerin sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biraz gezme şansına sahip olduğum Rixos Tersane İstanbul'da da harika bir hobi odası kurulmuş. Adeta bayıldık. Gowden Club adı verilen mekanda harika bir manzara eşliğinde eşsiz güzel de bir humidor var. Gerçi humidor ben gittiğimde çok da dolu değildi ama konsept harikaydı. Güzel bir barışık bir dinlenme alanı.

Rixos Otelleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de misafirlerini bolca bu mekanda ağırlamayı seviyormuş ben gittiğimde de orada gördüm. Konseptin ev haline, ofis haline dönüştürülmesine de daha çok Man Cave deniyor, yani erkeklerin hobi alanı diye özetleyebiliriz. İstanbul’da özellikle böyle yerle rin artması dileğiyle. Centilmenler kulübü olarak adlandırdığım bu hobi alanları, önemli network lerin yapıldığı, kıymetli işlerin görüşüldüğü, misafirlerin ağırlandığı yerler olarak gelişmeye devam edecek gibi. İçerideki bilardo masası da beni eski günlerime götürdü. Bravo Rixos.

Bu arada her cuma Jazz geceleri de yine Jazz severleri bekliyor. Bu arada otele gelir gelmez harika bir piyano resitali sizi karşılarken, duvarlardaki eskizler, lobideki yelkenliler, modeller de deniz kokuyor ve tüm denizcilerin yüzünü güldürüyor.