Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti (Mustafa Kahtalı kimdir, nereli, kaç yaşında, neden öldü?)

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, yaklaşık bir yıldır mücadele ettiği ince bağırsak kanseri nedeniyle 74 yaşında hayata veda etti. Gerçek adı Mustafa Kahtalı olan sanatçı, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Kahtalı Mıçe’ye geçen yıl şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan tedavi süreci, son dört ayında Yaşam Vakıf Hastanesi'nde devam etti. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, aldığı kemoterapi sürecinde dostlarının ve hayranlarının desteğini gördü.

Sanatçının cenazesi, doğup büyüdüğü Adıyaman’ın Kahta ilçesinde adını taşıyan kültür merkezinde düzenlenecek törenin ardından Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla Karşıyaka Belediye Mezarlığı’nda defnedilecek.

57 yıllık sanat hayatı ve mirası

Sanat hayatına 17 yaşında Kahta’daki düğün ve konserlerde türkü söyleyerek başlayan Kahtalı Mıçe, 57 yıllık kariyerine 19 albüm sığdırdı. "Gurbet Kuşu" albümüyle büyük çıkış yakalayan sanatçı, Ahmet Sezgin, Nuri Sesigüzel ve Mahsuni Şerif gibi isimlerin eserlerini de seslendirdi.

Son röportajını 6 ay önce belgesel yönetmeni Serkan Koç’a veren sanatçı, “Bir sanatçı olarak toplum seni bağrına basmışsa, bunun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak” ifadelerini kullanmıştı.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Senatosu, sanatçının adını Devlet Konservatuvarı’na verme kararı almıştı. Kahtalı Mıçe, bu kararın kendisini duygulandırdığını söylemişti.

Depreme Kahta'da yakalandı

Kahtalı Mıçe, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremi Kahta’da yaşadı. Depremde yaklaşık 100 akrabasını kaybeden sanatçı, “Burası artık Adıyaman değil, Acıyaman” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirmişti.

Kahtalı Mıçe kimdir?

Gerçek adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1951’de Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğdu. "Mıçe", Mustafa isminin yöredeki kısaltması olduğu için bu lakabı aldı. Çocukluk yıllarında pamuk tarlalarında çalışarak eğitimine devam eden sanatçı, ortaokul diplomasını dışarıdan tamamladı.

1980 darbesinden sonra Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle bir yıl cezaevinde kalan Kahtalı Mıçe, müzik kariyerinde 1975’ten itibaren kayda geçmeyen albümler çıkardı. İstanbul’a giderek yaptığı "Gurbet Kuşu" albümüyle tanındı.

Sanatçının 1975’te evlendiği eşi Hülya Kahtalı’dan 4 çocuğu bulunuyor. Soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştiren sanatçı, halk müziğine kattığı eserlerle hafızalarda yer edindi.