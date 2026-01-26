Türk Halk Müziği’nin usta ismi Seha Okuş hayatını kaybetti

"Hasretinle Yandı Gönlüm” eserinin unutulmaz yorumcusu, Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Seha Okuş hayatını kaybetti.

Sanatçı Bedia Akartürk, Seha Okuş’un vefatını sosyal medya hesabından duyurarak, “Türk Halk Müziği’nin kıymetli ismi, TRT İstanbul Radyosu ve Yurttan Sesler sanatçısı Seha Okuş’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Halk Müziği camiasına başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

Asıl adı Münevver Seha Okuş Özveren olan sanatçı, 7 Nisan 1928’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Okuş, 1958 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden mezun oldu. Konservatuvar ve İstanbul Radyosu’nda yaklaşık 35 yıl görev yaptı.

1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Halk Müziği Bölüm Başkanlığı ve repertuvar hocalığı görevlerini üstlenen Okuş, aynı zamanda sanatçı Müjdat Gezen’in halasıydı. “Dönüş”, “Mahpus”, “Toprak Ana”, “Açlık” ve “Kuma” gibi filmlerin müziklerini seslendiren sanatçı, 2002 yılında Kalan Müzik etiketiyle “Hasretinle Yandı Gönlüm” adlı albümünü yayımladı.