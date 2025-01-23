Türk sinemasının 'Afrodit'i Banu Alkan hastaneye kaldırıldı

'Afrodit' lakabıyla anılan sinema oyuncusu Banu Alkan hastaneye kaldırıldı. İki gün hastanede tedavi gören oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sosyal medyada yer alan ve Alkan'ın beyin kanaması nedeniyle rahatsızlandığına dair çıkan haberler, sanatçının dostları tarafından yalanlandı.

Sebep: İnatçı yüksek tansiyon

Sosyal medya hesabından Alkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi paylaşan magazin yazarı Onur Akay yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile dün telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama iki gün hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca, büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı."