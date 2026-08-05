Türk tiyatrosunun usta ismi Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli isimlerinden Bilgesu Erenus 82 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü'nün yaptığı paylaşımda; oyun yazarı, romancı, senarist, aktivist ve müzisyen kimliğiyle Türk edebiyatı ve tiyatrosuna önemli eserler kazandıran Bilgesu Erenus'un, kaleme aldığı yapıtlarla tiyatro edebiyatında derin izler bıraktığı ifade edildi. Şehir Tiyatroları repertuvarında yer alan "Yaftalı Tabut" oyununun da yazarı olan Erenus, saygıyla anıldı.

Şehir Tiyatroları ayrıca, Bilgesu Erenus için 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Bilgesu Erenus kimdir?

1943 yılında Bilecik'te doğan Bilgesu Erenus, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu. TRT'de uzun yıllar görev yapan Erenus, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu'nda yer aldı ve Özgür Üniversite'nin kurucuları arasında bulundu.

Sanat yaşamına Gökçen Kaynatan'dan gitar eğitimi alarak başlayan Erenus, bir dönem çeşitli orkestralarda ve TRT İstanbul Radyosu'nda müzisyen olarak çalıştı. Daha sonra tiyatro ve edebiyat alanındaki eserleriyle tanındı.

Kaleme aldığı oyunlar Devlet Tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi önemli topluluklar tarafından sahnelendi. Yaftalı Tabut, Misafir, El Kapısı, Ortak, Kelaynaklar, Güneyli Bayan ve Acılar Şenliği en bilinen tiyatro eserleri arasında yer aldı. Ayrıca Halide, Böyle Bir Dünya, Göz, Gece ve Kırmızı Karaağaç gibi çok sayıda kitap ve oyun metni yazdı.

Şair Müştak Erenus'un eşi, müzisyen Ali Erenus'un annesi olan Bilgesu Erenus, Türk tiyatrosu ve edebiyatına önemli eserler kazandıran isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.