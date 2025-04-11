Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan kentte Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesi, rol alan oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve eserde Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı, gazetecilere, Adana'nın festivallere alışık bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 20 durağı olacağını hatırlatan Karadağlı, "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin 24. yılı. Neredeyse çeyrek asırdır uluslararası tiyatro festivalimiz Adana halkıyla birlikte. Buna ek olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birleşmiş olması, festivalin daha renkli olmasına, farklı etkinliklerin bulunmasına da sebep oldu. Uluslararası tiyatro festivalimizin olması, şehre çok farklı bir hava katıyordu. Kültür Yolu Festivali ile birlikte bambaşka bir çehreye bürünmüş oldu." diye konuştu.

İzleyicilerle keyifli bir oyunda bir araya geleceklerini anlatan Karadağlı, "Bildiğimiz klasik Dracula hikayesinin aslında farklı bir adaptasyonu. Klasik Bram Stoker'ın Dracula'sı değil, daha farklı, keyifli, hızlı bir oyun izleyecekler. Kalabalık bir ekibimiz var. Çok keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ahmet Burak Bacınoğlu da Adana seyircisinin tiyatro birikiminin fazla olduğunu, sahnelenen oyunlara yüksek ilgi gösterildiğini kaydetti.

Transilvanya'nın yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Kont Dracula'sının eğlenceli ve korkutucu dünyasının sahneye taşınarak, gotik atmosferle kara mizahın harmanlandığı oyunda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Dracula performansı seyircinin beğenisini kazandı.

Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru, ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performanslarıyla dikkati çekti.

İzleyiciler, oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.